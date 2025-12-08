अविश्रांत चळवळ! अखेरपर्यंत श्रमिकांसाठी लढत राहिले, सहा वर्षांपासून 'या' दुर्धर आजाराशी दिला लढा

पुणे: महाराष्ट्रासह देशातील कष्टकऱ्यांचा श्वासात मिसळलेला, त्यांना न्याय्य हक्कांसाठी उभं राहण्याची ताकद देणारा, उपेक्षितांचे दु:ख स्वत:चे मानून त्यांच्यासाठी आयुष्यभर संघर्ष करणारा बुलंद आवाज सोमवारी रात्री काळाच्या पडद्याआड गेला. महाराष्ट्राच्या श्रमिक चळवळीचा कणा असलेले...अन् कामगार, हमाल, माथाडी, कष्टकरी अशा असंघटित क्षेत्रातील मजुरांच्या न्याय हक्कांसाठी आयुष्यभर लढा देणारे ज्येष्ठ समाजसेवक आणि नेते डॉ. बाबा आढाव (वय ९६) यांची खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान सोमवारी रात्री ८ वाजून २५ मिनिटांनी हृदयविकाराने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने श्रमिक चळवळीचा आधारस्तंभ हरपला..डॉ. बाबा आढाव यांच्या पश्चात पत्नी शीला, असीम आणि अंबर हे दोन मुले आहेत. बाबांचे पार्थिव पुण्यातील मार्केटयार्ड येथील हमाल भवन येथे सकाळी १० वाजल्यापासून अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. सायंकाळी ५. ३० वाजता नवी पेठेतील वैकुंठ स्मशानभूमीत धार्मिक विधी न करता त्यांच्या पार्थिवावर विद्युत दाहिनीत अंत्यसंस्कार करण्यात येतील..Baba Adhav: ‘एक गाव, एक पाणवठा’ चळवळ का सुरू केली? बाबा आढावांनी सांगितली नरेंद्र दाभोळकरांसोबतची आठवण .कष्टकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरूद्ध अखेरच्या श्वासापर्यंत लढलेले, मजुरांसाठी वणवा बनलेले ‘बाबा’ काळाच्या पडद्याआड गेले. सकाळी लवकर उठून मजुरीसाठीच्या रांगेत उभे राहणारा कामगार असो वा दिवसभर ओझी वाहणारा हमाल या सर्वांसाठी ‘बाबा’ हे कायमच ‘आपला माणूस’ होते. कष्टकरांच्या हक्कासाठी भाषणांच्या मंचावर बुलंद होणारा हा आवाज, मजूरांना आधार देताना तितकाच मृदू होतं. कामगाराचा अपघात असो, मजुरी न मिळालेला हताश मजूर असो वा कामावरून काढून टाकलेला मजूर अशांना स्वत: पुढे येत मदतीचा आधार देणारा ‘आमच्यासाठी देवासारखा नव्हे, तर आमचा ‘देव माणूसच’ आमच्यातून गेला’, अशा शब्दांत अनावर झालेल्या अश्रूंनी कष्टकऱ्यांनी पोरकं झाल्याच्या भावना व्यक्त केल्या..फुप्फुसाचा संसर्ग झाल्याने बाबांना नवी पेठेतील पूना हॉस्पिटलमध्ये २४ नोव्हेंबरला सायंकाळी दाखल करण्यात आले. त्यांच्यावर गेले १५ दिवस म्हणजेच सोमवारी सायंकाळपर्यंत अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू होते. उपचारादरम्यान त्यांच्या प्रकृतीत चढ-उतार होत होते. हृदयविकाराने रात्री ८ वाजून २५ मिनिटांनी त्यांचे निधन झाले. हे समजताच असीम आणि अंबर यांच्यासह बाबांच्या निकटवर्तीयांनी रुग्णालयात धाव घेतली..बाबांना सहा वर्षांपूर्वी ‘मल्टिपल मायलोमा’ हा अस्थिमज्जेतील सौम्य स्वरूपाच्या कर्करोगाचे निदान झाले होते. औषधोपचाराने तो नियंत्रणात होता. मात्र, या वयातही बाबा विश्रांती घेत नव्हते आणि ते कार्यक्रमात सहभागी होत असत. दरम्यान, त्यांच्या फुप्फुसाला हवेतून जंतूसंसर्ग, वाढते वय आणि सततची दगदग पाहता त्यांना डॉक्टरांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून रुग्णालयात दाखल केले होते. हृदयविकारतज्ज्ञ आणि फिजिशियन डॉ. अभिजित वैद्य यांच्या नेतृत्त्वाखाली वैद्यकीय पथक बाबांवर अखेपर्यंत उपचार करीत होते..Baba Adhav : कशी सुरू झाली होती कष्टाची भाकर? पंतप्रधानांनी घेतला होता आस्वाद, बाबा आढावांची हृदयस्पर्शी आठवण.शोषित, अल्पसंख्याक, धरणग्रस्त, हमाल, देवदासी या ‘नाहीरे’ वर्गाचा आवाज उठविणारे आणि त्यांच्यासाठी संघर्ष करणारे, महात्मा फुले यांच्या सत्यशोधक चळवळीचा वारसा सांगणारे, कृतिशील परिवर्तनवादी कार्यकर्ते म्हणून बाबा हे महाराष्ट्राला परिचित होते. नाना पेठेत रुग्णांवर वैद्यकीय उपचार करताना हमालांना येणाऱ्या अडचणी बाबांच्या लक्षात येऊ लागल्या आणि त्याचा बाबांवर खोलवर परिणाम झाला. अखेर त्यांनी १९६६ मध्ये डॉक्टरकी व्यवसाय सोडला आणि कामगार, कष्टकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे ठरविले. सुरुवातीला बाबांनी समाजवादी पक्षाबरोबर काम करायला सुरवात केली. दोन वेळा नगरसेवक झाल्यावर, त्यांनी खेडमधून लोकसभा निवडणूकही लढविली. परंतु, त्यात त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर राजकीय पक्ष सोडला आणि १९५५ मध्ये हमाल पंचायत स्थापन केली. .हमाल पंचायतीची पुढे १९७२मध्ये कामगार संघटना झाली. कष्टकऱ्यांच्या हक्कासाठी बाबांनी बुलंद केलेला आवाज आणि त्यांच्या संघर्षामुळे १९६९ ला राज्यात ‘महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार अधिनियम’ हा कायदा मंजूर झाला. असंघटित कामगारांच्या कल्याण आणि सुरक्षेसाठी भारतातील हा पहिला कायदा ठरला. १९५२मध्ये पडलेल्या दुष्काळाच्या वेळी महागाई आणि अन्नधान्याच्या साठेबाजीविरोधात केलेला सत्याग्रह, १९६२मध्ये राज्य सरकारच्या पुनर्वसन धोरणाविरोधात केलेले आंदोलन, १९७२मध्ये दलितांना सर्व ठिकाणी पाणी मिळावे याकरिता ‘एक गाव, एक पाणवठा’ नावाने राज्यभर काढलेले मोर्चे, पुण्यातील कामगारांना स्वस्तात पौष्टिक जेवण मिळण्यासाठी सुरू केलेली ‘कष्टाची भाकरी योजना’, याद्वारे बाबांनी नकळतपणे असंघटित कष्टकऱ्यांच्या हृदयात घर केले. कामगारांच्या न्यायासाठी गर्जना करणारे आणि शोषितांच्या बाजूने अखेरपर्यंत उभे राहिलेले संघर्षकर्ते बाबा काळाच्या पडद्याआड गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.