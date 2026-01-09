Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्रातील लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. योजनेअंतर्गत लाभार्थींच्या बँक खात्यात लवकरच डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यांच्या दोन हप्त्यांची एकत्रित रक्कम जमा होणार आहे. म्हणजेच, पुढील चार दिवसांत प्रत्येक लाभार्थीच्या खात्यात थेट ३००० रुपये जमा होतील. ही रक्कम १४ जानेवारीपूर्वी खात्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे..यापूर्वी नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या हप्त्यासाठी लाभार्थी महिलांच्या खात्यात एकत्रित १५०० रुपये जमा झाले होते. त्यामुळे अनेक महिलांना अपेक्षित रक्कम मिळाली नाही, यामुळे त्यांच्यात निराशा निर्माण झाली होती. मात्र आता ही निराशा दूर होणार आहे. डिसेंबर आणि जानेवारी या दोन महिन्यांचे प्रत्येकी १५०० रुपये असे एकूण ३००० रुपये लाभार्थींच्या खात्यात वर्ग केले जाणार आहेत..मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने ही विशेष भेटराज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून एक पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थींना मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने ही विशेष भेट मिळणार आहे. .Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण’ योजना बंद नाही; काहींना लखपती करणार : मुख्यमंत्री फडणवीस.लाडक्या बहिणींना संक्रांतीचे मोठे गिफ्टपोस्टसोबत एक आकर्षक पोस्टरही शेअर करण्यात आले आहे. या पोस्टरमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाजूने लाडक्या बहिणींना संक्रांतीचे मोठे गिफ्ट देण्याचा संदेश देण्यात आला आहे..लाखो महिलांना मोठा दिलासाया घोषणेमुळे राज्यातील लाखो महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः सणासुदीच्या काळात ही आर्थिक मदत महिलांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास आणि उत्सव साजरा करण्यास उपयोगी ठरणार आहे..Ladki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजनेबाबत मोठी अपडेट ! ४० लाख लाभार्थी अपात्र ठरणार? महिला व बालकल्याण विभागाकडून संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.