Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?

Ladki Bahin Yojana August Installment Update : आता सप्टेंबर महिना संपत आला तरी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता अद्याप खात्यात जमा न झाल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण (Ladki Bahin Yojana Payment Status) होते. ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता प्रलंबित असल्याने यावेळी खात्यात १,५०० रुपये जमा होणार की ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे मिळून ३,००० रुपये मिळणार, याकडे महिलांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आलीये..लाडक्या बहिणींच्या खात्यात किती रुपये जमा होणार?राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींना सन्माननिधी देण्यासाठी २४ सप्टेंबर रोजी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वर्ग केला. त्यानंतर गेल्या दोन दिवसांपासून पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झालीये. मात्र, यावेळी महिलांच्या खात्यात ३,००० रुपये जमा होणार नसून केवळ ऑगस्ट महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता जमा केला जात आहे. राज्य सरकारने सामाजिक न्याय विभागाचा निधी केवळ एका महिन्याच्या हप्त्यासाठी वर्ग केला आहे. त्यामुळे सध्या पात्र महिलांना ऑगस्ट महिन्याचे १,५०० रुपये मिळत आहेत..पुढील २ ते ३ दिवसांत हप्ता जमा होणार?ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील अनेक अपात्र लाभार्थी वगळण्यात आले आहेत. त्यामुळे योजनेतील अर्जदारांची संख्या जवळपास ९२ लाखांनी कमी झाली आहे. आता पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता टप्प्याटप्प्याने DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केला जात आहे. पात्र असलेल्या सर्व महिलांच्या खात्यात पुढील २ ते ३ दिवसांत १,५०० रुपयांचा हप्ता जमा होईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे..Ladki Bahin Yojana August Installment : लाडक्या बहिणींची प्रतीक्षा संपली! आजपासून बँक खात्यात जमा होणार 'ऑगस्ट'चे 1500 रुपये; लगेच चेक करा खाते.लाडकी बहीण योजनेसाठी किती निधी वर्ग केला?ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी राज्य सरकारने २४ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय (GR) काढला. पात्र लाभार्थी महिलांना ऑगस्ट महिन्याचा आर्थिक लाभ देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाचा ३३९ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. या निधीतून आता पात्र महिलांच्या बँक खात्यात १,५०० रुपयांचा हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झालीये..खात्यात पैसे जमा झाले की नाही, कसे तपासाल?‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता DBTच्या माध्यमातून आधारशी लिंक असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा केला जातो. पैसे जमा झाल्यानंतर संबंधित बँकेकडून नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एसएमएस पाठवला जातो. त्यामुळे सर्वप्रथम मोबाईलमधील Inbox किंवा Messages तपासा..Ladki Bahin Yojana August 2026 Installment GR : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट हप्त्याचा GR आला; खात्यात 1,500 जमा होणार की 3,000 शासन निर्णयात नेमकं काय?.‘नारी शक्ती दूत’ ॲपवर स्टेटस तपासालाभार्थी महिलांना ‘नारी शक्ती दूत’ (Nari Shakti Doot) ॲपच्या माध्यमातूनही हप्त्याची माहिती तपासता येते.मोबाईलमध्ये Nari Shakti Doot App उघडा.आपल्या खात्याने Login करा.‘माझे अर्ज’ (My Applications) या पर्यायावर क्लिक करा.अर्ज Approved असल्यास हप्ता आणि त्याच्या स्टेटसची माहिती पाहता येईल..UPI किंवा बँकिंग ॲपवरूनही तपासाGPay, PhonePe, Paytm किंवा BHIM UPI वापरत असल्यास संबंधित ॲप उघडा. त्यामध्ये ‘Check Bank Balance’ किंवा ‘Transaction History’ या पर्यायातून १,५०० रुपये जमा झाले आहेत का, हे तपासता येईल. याशिवाय, आपल्या बँकेच्या Missed Call Banking क्रमांकावर कॉल करून किंवा जवळच्या ATMमध्ये जाऊन Mini Statement काढूनही खात्यातील व्यवहार आणि शिल्लक तपासता येते. त्यामुळे पात्र लाभार्थी महिलांनी आपले बँक खाते, मोबाईलवरील एसएमएस आणि ‘नारी शक्ती दूत’ ॲपवरील स्टेटस तपासावे. सध्या उपलब्ध माहितीनुसार ऑगस्ट महिन्याचा १,५०० रुपयांचा हप्ता जमा केला जात असून ३,००० रुपयांचा एकत्रित हप्ता देण्यात आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.