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Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?

Ladki Bahin Yojana August Installment Update : लाडकी बहीण योजनेच्या ऑगस्ट महिन्याच्या हप्त्याची १,५०० रुपयांची रक्कम पात्र महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. नारी शक्ती दूत ॲपवरून पेमेंट स्टेटस तपासता येणार आहे.
Ladki Bahin Yojana August installment ₹1500 payment status check online

Ladki Bahin Yojana August installment ₹1500 payment status check online

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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Ladki Bahin Yojana August Installment Update : आता सप्टेंबर महिना संपत आला तरी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा हप्ता अद्याप खात्यात जमा न झाल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण (Ladki Bahin Yojana Payment Status) होते. ऑगस्ट महिन्याचा हप्ता प्रलंबित असल्याने यावेळी खात्यात १,५०० रुपये जमा होणार की ऑगस्ट आणि सप्टेंबरचे मिळून ३,००० रुपये मिळणार, याकडे महिलांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आलीये.

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