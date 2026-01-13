ladki bahin yojana: 3 हजार रुपयाची वाट पाहणाऱ्या लाडक्या बहिणींना धक्का! पैसे मिळणार पण किती? निवडणूक आयोगाने ठेवली मोठी अट

मुंबई, ता. १२ : ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील दोन महिन्यांची (डिसेंबर आणि जानेवारीची अग्रिम) रक्कम महिलांच्या खात्यांत मतदानाच्या चोवीस तास आधी जमा करण्याच्या महायुती सरकारच्या प्रयत्नांना राज्य निवडणूक आयोगाने अर्धवट आळा घातला आहे. या योजनेचा नियमित हप्ताच देण्याची परवानगी आयोगाकडून देण्यात आली आहे, मात्र जानेवारी माहिन्याचा आगाऊ हप्ता देण्यापासून निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला रोखले आहे. .निवडणूक आयोगाकडे तक्रारदरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानापूर्वी लाडकी बहीण योजनेची तीन महिन्यांची रक्कम एकाच वेळी महिलांच्या खात्यात जमा झाली होती. त्यामध्ये अग्रीम हप्ता देखील देण्यात आला होता. महापालिका निवडणुकांमध्ये देखील मतदानापूर्वी या योजनेची रक्कम दिली जाणार असल्याची कुणकूण विरोधकांना लागल्याने त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची दखल घेत नियमित हप्ता दिला जाणार असला तरी अग्रीम हप्ता देण्यास आयोगाने रोखले आहे..Ladki Bahin Yojana : काँग्रेसच्या पत्रानंतरही मकर संक्रातीला लाडक्या बहीणींना पैसं मिळणार? CM फडणवीसांनी एका वाक्यात उत्तर देत विषयच मिटवला...!.जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रीम स्वरुपात देता येणार नाहीयाविषयीचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. यामध्ये, आचारसंहिता लागू असताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देता येईल; परंतु जानेवारी महिन्याचा लाभ अग्रीम स्वरुपात देता येणार नाही, असे स्पष्ट आदेश आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत..मुख्य सचिवांकडून मागितले स्पष्टीकरण‘लाडकी बहीण’ या योजनेचा हप्ता मतदानाच्या तोंडावर दिला जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाल्यावर यावर आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. अग्रवाल यांनी स्पष्टीकरण दिले असून यामध्ये त्यांनी ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. या आदेशातील तरतुदींनुसार निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी प्रत्यक्ष सुरू झालेली विकासकामे व योजना आचारसंहिता काळात सुरू ठेवण्यास परवानगी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या योजनेचा नियमित लाभ देता येईल; परंतु तो अग्रीम स्वरुपात देता येणार नाही; तसेच नवीन लाभार्थीदेखील निवडता येणार नाहीत, असे निर्देश दिले आहेत..काँग्रेस पक्षाचा आक्षेपमकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर लाडक्या बहिणींच्या खात्यांमध्ये डिसेंबर व जानेवारी महिन्यांचे तीन हजार रुपये जमा होणार असल्याची चर्चा होती. प्रदेश काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे मतदानाच्यानंतर या योजनेचे पैसे महिलांना दिले जावेत. आचारसंहितेच्या काळात मतदानाच्या ४८ तास अगोदर अशा प्रकारे रक्कम देणे हे मतदारांना लाच दिल्यासारखे असून आचारसंहितेचे उल्लंघन असल्याची तक्रार केली होती..Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींनो महत्त्वाची बातमी! २१०० रुपये देण्याच्या हालचालींना सुरुवात? कधी होईल अंतिम निर्णय? मंत्र्याचं मोठं विधान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.