Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहिण योजनेचे दोन हप्ते एकत्र? महिलांना मिळू शकतात थेट ३००० रुपये, पण पैसे नेमके कधी येणार?

Ladki Bahin Yojana Installment: मार्च महिन्याच्या पहिल्या दशकात प्रवेश केला तरी लाडकी बहिण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना फेब्रुवारीचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. फेब्रुवारी संपल्यानंतर मार्चचे दहा दिवस उलटले तरी त्यांच्या बँक खात्यात एकही रुपया जमा झाला नाही. यामुळे राज्यातील लाखो महिलांमध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरमहा १५०० रुपयांच्या हप्त्यावर अवलंबून असलेल्या या महिलांना आता पैसे कधी मिळणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..हप्ता वितरणाची पद्धत निश्चित नाहीयोजनेच्या लाभार्थींना फेब्रुवारीचा हप्ता जवळपास दीड महिन्याने उशिरा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हप्ता वितरणाची पद्धत निश्चित झालेली आहे. सामान्यतः महिन्याच्या शेवटच्या दोन आठवड्यांतच महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाते. त्यामुळे यावेळीदेखील मार्च महिन्याच्या शेवटच्या काही दिवसांत फेब्रुवारीचा हप्ता येऊ शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, यासंदर्भात शासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही..फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन्ही महिन्यांचे हप्ते एकत्रितपणे जमा?दुसरीकडे, फेब्रुवारी आणि मार्च या दोन्ही महिन्यांचे हप्ते एकत्रितपणे जमा होण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. यापूर्वी अशा प्रकारे दोन हप्ते एकदम देण्यात आले आहेत. असे झाल्यास महिलांच्या खात्यात एकावेळी ३००० रुपये जमा होतील. याबाबत लवकरच स्पष्टता मिळेल, अशी आशा लाभार्थींनी व्यक्त केली आहे. सध्या तरी फक्त फेब्रुवारीचा हप्ता कधी येईल यावरच सर्वांचे लक्ष केंद्रित आहे..Ladki Bahin Yojana: जानेवारीनंतर आता फेब्रुवारीचा हप्ताही लांबणीवर, लाडक्या बहिणींना कधी मिळणार १५००? महिलांमध्ये नाराजी.महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यकयोजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. केवळ ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांनाच हप्ता मिळणार आहे. केवायसीसाठी दिलेली मुदत संपली असली तरी ज्यांच्या केवायसीमध्ये काही त्रुटी किंवा चुका आहेत, त्यांना त्या दुरुस्त करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली आहे. अशा महिलांनी तातडीने दुरुस्ती करून घेणे गरजेचे आहे, अन्यथा हप्ता मिळण्यास अडचण येऊ शकते..हप्ता वितरणात होणारा विलंबलाडकी बहिण योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वाची योजना आहे. दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत मिळाल्याने अनेक कुटुंबांना दिलासा मिळतो. मात्र, हप्ता वितरणात होणारा विलंब महिलांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने याबाबत लवकरात लवकर स्पष्टता देऊन चिंता दूर करावी, अशी अपेक्षा लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. .Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणी संतापल्या! केवायसी करूनही मिळेनात पैसे; पात्र-अपात्रतेबाबत गोंधळ, लाभार्थी महिलांचे बँकांत हेलपाटे