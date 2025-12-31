महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: पटकन् मोबाईल चेक करा, लाडक्या बहिणींचे पैसे आले; किती हप्ते जमा?

Ladki Bahin Yojana beneficiaries receive November installment: केवायसी करण्याची मुदतदेखील ३१ डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे लाखो लाभार्थी महिला या योजनेतून बाहेर पडतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय.
Maharashtra Government Scheme: लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर आहे. एकीकडे चालू वर्ष सरत आलेलं आहे आणि दुसरीकडे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होत आहेत. बुधवारी सायंकाळी राज्यातल्या लाडक्या बहिणींच्या खात्यात हप्ता जमा झाला आहे.

