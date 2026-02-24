Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात; २१०० रुपये कधीपासून मिळणार?

Government Scheme: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पात्र महिलांच्या खात्यामध्ये जानेवारी महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झालीय. २३ फेब्रुवारी ते २५ फेब्रुवारीच्या दरम्यान बँकेच्या खात्यात लाभाचे पैसे जमा होणार आहेत. राज्यातील अनेक महिलांच्या खात्यात सोमवार,दि. २३ फेब्रुवारी रोजी पैसे जमा झाले..ज्या लाभार्थी महिलांनी केवायसी करताना तांत्रिक चुका केल्या होत्या, त्या महिलांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत बदल करण्याची लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. ३१ डिसेंबरची तारीख संपल्यानंतर पुढे तीन महिने मुभा देण्यात आलेली होती. त्यामुळे ज्या महिलांनी केवायसी पूर्ण केलं असेल त्यांनाही जानेवारी महिन्याचा हप्ता जमा होणार असल्याची माहिती आहे..Railway recruitment 2026 : रेल्वेमध्ये नोकरीची मोठी संधी!, ११ हजारांहून अधिक ‘असिस्टंट लोको पायलट’ पदांवर भरती.सोमवारी रात्रीपासून लाडकी बहीण योजनेचे पैसे जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र लाभापासून वंचित राहिलेल्या ८४ लाख महिलांपैकी किती महिला पात्र ठरल्या आणि किती महिलांनी अजूनही केवायसी केलेली नाही, याची माहिती मात्र उपलब्ध नाहीये..डॉक्टरांचे चुकीचे उपचार अन् शरीरभर इन्फेक्शन; थोडक्यात वाचली CID फेम मराठी अभिनेत्री "म्हणून मुलाला जन्म..".२१०० रुपये कधीपासून सुरु होणार?राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. अधिवेशन २३ फेब्रुवारीपासून सुरू होऊन मार्चअखेरपर्यंत चालणार आहे. या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये २१०० रुपयांच्या वाढीची अधिकृत घोषणा होईल का, याकडे लाडक्या बहिणींचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.