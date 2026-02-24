महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास सुरुवात; २१०० रुपये कधीपासून मिळणार?

January Installment Credited to Bank Accounts; When Will the Hike to ₹2100 Start?: लाभापासून वंचित राहिलेल्या ८४ लाख महिलांपैकी किती महिला पात्र ठरल्या आणि किती महिलांनी अजूनही केवायसी केलेली नाही, याची माहिती मात्र उपलब्ध नाहीये.
Government Scheme: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पात्र महिलांच्या खात्यामध्ये जानेवारी महिन्याचा हप्ता जमा होण्यास सुरुवात झालीय. २३ फेब्रुवारी ते २५ फेब्रुवारीच्या दरम्यान बँकेच्या खात्यात लाभाचे पैसे जमा होणार आहेत. राज्यातील अनेक महिलांच्या खात्यात सोमवार,दि. २३ फेब्रुवारी रोजी पैसे जमा झाले.

