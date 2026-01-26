Ladki Bahin Yojana: मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना मिळणार २१०० रुपये, एकनाथ शिंदेंनी केलं जाहीर; पैसे कधी हातात पडणार?

DCM Eknath Shinde: आपल्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला आहे. आपल्याला गरिबीची जाणीव असून लाडक्या बहिणींना लवकरच २१०० रुपये महिना देणार असल्याचं शिंदेंनी स्पष्ट केलं..जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचं रणसंग्राम सुरु झाला आहे. मंगळवारी अर्ज माघारी घेण्याची अंतिम मुदत आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सातारा येथून प्रचाराचा नारळ फोडला. लाडक्या बहिणींसाठी वर्षाला ४५ हजार कोटींचा खर्च येतो, तरीही आपण तो हिंमतीने निर्णय घेतला आणि राज्यात महायुतीच्या २३२ जागा निवडून आल्या, असं शिंदे म्हणाले..''मी लाडकी बहीण योजना राबवली, याचं कारण मी माझ्या आईच्या डोळ्यातील अश्रू पाहिलेले आहेत.. माझ्या पत्नीची काटकसर पाहिलेली आहे. याचाच विचार करुन एवढी मोठी योजना राबवली. त्यामुळे लाडक्या बहिणींनी महायुतीला भरभरुन मतं दिली.'' असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. याशिवाय त्यांनी भविष्यात लाडक्या बहिणींना २१०० रुपयांचा हप्ता देणार असल्याचा मनोदय बोलून दाखवला..Bigg Boss 6: बिग बॉसच्या घरात 'मिस्टर इंडिया'ची झाली वाईल्ड कार्ड एन्ट्री! आता कोण जाणार घराबाहेर?.एकनाथ शिंदे म्हणाले, आपण लाडक्या बहिणींना पंधराशे रुपये देतो, त्यामुळे महिलांच्या जीवनाला आधार मिळाला. त्याच्या अनेक यशोगाथादेखील आहेत. मात्र आता लाडक्या बहिणींना दीड हजार रुपयांऐवजी एकविसशे रुपये आम्ही देणार आहोत.. लाडक्या बहिणींना दिलेला शब्द आम्ही पाळणार आहोत, मी जे बोलतो ते करुन दाखवतो, असं शिंदे म्हणाले..Budget 2026: अर्थसंकल्पाची सूत्रे 'या' महिला अधिकाऱ्याच्या हाती! निर्मला सीतारमण यांच्या सोबत बजेट तयार करणारी टीम कोण? वाचा इनसाइड स्टोरी.त्यामुळे भविष्यात लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांच्या लाभात वाढ होऊ शकते. सध्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. त्यामुळे सत्तापक्षाकडून लाडकी बहीण योजनेचा खुबीने वापर केला जातोय. महानगर पालिका निवडणुकीत यशानंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये काय होतं, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.