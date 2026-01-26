महाराष्ट्र बातम्या

Ladki Bahin Yojana: मोठी बातमी! लाडक्या बहिणींना मिळणार २१०० रुपये, एकनाथ शिंदेंनी केलं जाहीर; पैसे कधी हातात पडणार?

Ladki Bahin Yojna Update Monthly Allowance to Increase from ₹1500 to ₹2100: लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता लवकरच दीड हजारांवरुन २१०० रुपये होऊ शकतो. एकनाथ शिंदे यांनी तसं स्पष्ट केलं आहे.
DCM Eknath Shinde: आपल्या अडीच वर्षांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळाचा उल्लेख करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला आहे. आपल्याला गरिबीची जाणीव असून लाडक्या बहिणींना लवकरच २१०० रुपये महिना देणार असल्याचं शिंदेंनी स्पष्ट केलं.

