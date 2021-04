Breaking: शरद पवार यांच्यावरील दुसरी शस्त्रक्रियाही यशस्वी

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांना दुसऱ्या शस्त्रक्रियेसाठी ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये रविवारी (ता.११) दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर आज (ता. १२) त्यांच्या पित्ताशयावर यशस्वी लेप्रोस्कोपी शस्त्रक्रिया करण्यात आली, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. सध्या त्यांची तब्येत स्थिर असल्याचेही त्यांनी कळवले आहे.

मुंबईच्या ब्रीच कँडी हॉस्पिटलमध्ये डॉ. बलसरा यांनी ही शस्त्रक्रिया केली. शस्त्रक्रियेआधी त्यांना सात दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला होता. रविवारी त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं.

Update

A successful Laparoscopy surgery was conducted today on our party President Sharad Pawar Saheb's Gall Bladder by Dr. Balsara.

He is in stable health and is recuperating in his room at the Breach Candy Hospital, Mumbai

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) April 12, 2021