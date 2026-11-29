Mumbai Railway : वांद्रे टर्मिनसवर ७५ दिवसांचा ब्लॉक; चार लोकल रद्दMumbai Railway : वांद्रे टर्मिनस येथील प्लॅटफॉर्म क्रमांक ५ च्या दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी १ डिसेंबर २०२६ ते १३ फेब्रुवारी २०२७ या कालावधीत पश्चिम रेल्वेकडून ७५ दिवसांचा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या काळात चर्चगेट-बोरिवली मार्गावरील दररोज चार लोकल फेऱ्या रद्द राहणार आहेत. तसेच १५ लांब पल्ल्याच्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या थांब्यांत, आगमन आणि सुटण्याच्या स्थानकांत बदल करण्यात येणार आहेत. काही गाड्या दादरऐवजी वांद्रे टर्मिनसवर, तर काही गाड्या वांद्रेऐवजी बोरिवली स्थानकावर थांबतील. त्यामुळे लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणार आहे.