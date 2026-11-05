MPSC बाबत मोठी अपडेट! 11 हजार जागा वाढणार... वयोमर्यादेतही वाढ? व्ही. राधा समितीच्या अहवालात काय?

MPSC Group C latest vacancy update: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची म्हणजेच MPSC करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट आली आहे. राज्यातील शासकीय स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि कॉपीसारखे प्रकार रोखून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. यात समितीने MPSC गट-क परीक्षेच्या जागा वाढविण्याचीदेखील शिफारस केली आहे. .गट-क पदसंख्या वाढविण्याची शिफारसमहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 साठी सुमारे 12 लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या या परीक्षेसाठी 5 हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, विविध शासकीय विभागांकडून आणखी 11 हजारांहून अधिक पदांची मागणी आयोगाकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यामुळे ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करून गट-क परीक्षेतील एकूण पदसंख्या 16 हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस समितीने केली आहे..Gold Rate Today: ट्रम्पला धक्का अन् सोनं-चांदीचे भाव गरम! खरेदीदारांची चिंता वाढली; 24 तासांत सोन्यात सर्वात मोठी वाढ; ताजा भाव किती?.सर्व परीक्षांसाठी वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलतस्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी आणखी एक महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष सवलत म्हणून एक वर्ष वाढ देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.ही सवलत 1 जानेवारी 2026 नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि अद्याप निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व भरती जाहिरातींना लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, 31 डिसेंबर 2027 पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठीही ही सवलत लागू राहण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.याशिवाय, गट-क परीक्षा 2026 साठी अतिरिक्त पदे समाविष्ट झाल्यानंतर आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना अर्ज करता यावा, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे..MPSC परीक्षेच्या पद्धतीबाबत काय शिफारशी?महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षांबाबत समितीने काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. यातगट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेची सध्याची परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रम कायम ठेवण्याची शिफारस.नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षांचे अभ्यासक्रम लवकर जाहीर करणे.खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी करण्यात आलेली प्रक्रिया रद्द करून सुरक्षित पद्धतीने नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे.प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतुकीसाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था करणे.परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त आणि सीसीटीव्ही देखरेख ठेवणे.गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर सिग्नल जॅमर बसवणे.परीक्षा केंद्रांवर प्रशिक्षित मनुष्यबळाची नियुक्ती करणे..Land Buying Tips: जमीन खरेदी करताना फसू नका! व्यवहाराआधी 7/12 उताऱ्यापासून खरेदीखतापर्यंत 'या' गोष्टी नक्की तपासा!.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वी. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीत राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.