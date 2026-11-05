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MPSC बाबत मोठी अपडेट! 11 हजार जागा वाढणार... वयोमर्यादेतही वाढ? व्ही. राधा समितीच्या अहवालात काय?

MPSC Exam Latest Update V Radha Committee's: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) उमेदवारांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. व्ही. राधा समितीने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालात परीक्षा पद्धती, प्रश्नपत्रिका सुरक्षा आणि परीक्षा केंद्रांवरील उपाययोजनांबाबतही महत्त्वाच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. या अहवालातील सर्व शिफारशी जाणून घ्या.
MPSC Recruitment 2026: 11,000 More Posts Likely in Group C Exams; One-Year Age Relaxation Recommended

MPSC Recruitment 2026: 11,000 More Posts Likely in Group C Exams; One-Year Age Relaxation Recommended

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

MPSC Group C latest vacancy update: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची म्हणजेच MPSC करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची अपडेट आली आहे. राज्यातील शासकीय स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि कॉपीसारखे प्रकार रोखून परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. यात समितीने MPSC गट-क परीक्षेच्या जागा वाढविण्याचीदेखील शिफारस केली आहे.

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