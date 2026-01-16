महाराष्ट्र बातम्या

Latur Municipal Election Results : लातूर महानगरपालिका निवडणुकीचे पहिले कल हाती, भाजपची मुसंडी, कॉंग्रेसला मोठा धक्का

Latur election 2026 : काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडी युती, भाजप आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) यांच्यात मुख्य सामना आहे. भाजपने सर्व 70 जागांवर तर काँग्रेसने 65 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. बहुमतासाठी 36 जागांची गरज असून अंतिम निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Vote counting underway during the Latur Municipal Corporation elections as early trends show BJP taking a significant lead over Congress and other parties.

Yashwant Kshirsagar
लातूर शहर महानगरपालिकेच्या ७० जागांसाठी १५ जानेवारी रोजी झालेल्या मतदानाचे निकाल आज (शुक्रवारी) जाहीर होत आहेत. मतमोजणी सकाळी १० वाजेपासून सुरू झाली असून, प्रारंभिक ट्रेंड्स आणि अपडेट्सनुसार निकालांचे लाइव्ह अपडेट्स येत आहेत. सुरुवातीच्या कलानुसार भाजपने १७ जागांवर आघाडी घेतली आहे तर कॉंग्रेसने ७ जांगावर पुढे आहे.

