Latur Municipal Corporation Election Result 2026 : लातूरमध्ये विलासरावांच्या पुण्याईचा विजय, भाजपच्या सेल्फ गोलचा काँग्रेसने कसा उठवला फायदा ?

Latur Municipal Election Results : बहुमताचा आकडा ३७ असून काँग्रेसचा महापौर जवळपास निश्चित झाला आहे. भाजपच्या पराभवामागे अंतर्गत बंडखोरी व वादग्रस्त विधानांचा फटका बसला. २०१७ च्या तुलनेत यंदा काँग्रेसने आघाडी घेत सत्ताबदल घडवला.
Congress leaders celebrate as the Congress–Vanchit Bahujan Aghadi alliance secures majority in the Latur Municipal Corporation election, signaling a major political shift in the city.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

लातूर महानगरपालिकेच्या ७० जागांच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीने जबरदस्त मुसंडी मारली आहे. मतमोजणीनंतर उपलब्ध माहितीनुसार, काँग्रेस-वंचित आघाडीने ३७ जागा जिंकल्या असून, बहुमताचा आकडा (३६) ओलांडला आहे. यामुळे लातूर महापालिकेवर काँग्रेसचा महापौर होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. दुसरीकडे, भाजपला फक्त १४ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे.

Bjp
Congress
Latur
Municipal council elections

