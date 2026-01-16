Latur Municipal Corporation Election Result 2026 : लातूरमध्ये विलासरावांच्या पुण्याईचा विजय, भाजपच्या सेल्फ गोलचा काँग्रेसने कसा उठवला फायदा ?

लातूर महानगरपालिकेच्या ७० जागांच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीने जबरदस्त मुसंडी मारली आहे. मतमोजणीनंतर उपलब्ध माहितीनुसार, काँग्रेस-वंचित आघाडीने ३७ जागा जिंकल्या असून, बहुमताचा आकडा (३६) ओलांडला आहे. यामुळे लातूर महापालिकेवर काँग्रेसचा महापौर होणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. दुसरीकडे, भाजपला फक्त १४ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे..या निवडणुकीत मुख्य कारण ठरले ते भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे वादग्रस्त वक्तव्य, चव्हाण यांनी प्रचारादरम्यान म्हटले होते, "लातूरमधून विलासराव देशमुख यांच्या आठवणी पुसल्या जातील." दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख हे लातूरचे लाडके नेते असल्याने हे वक्तव्य शहरात खळबळ उडवून गेले. काँग्रेसने याचा जोरदार राजकीय फायदा उचलला आणि "विलासरावांच्या पुण्याईचा विजय" असा नारा देत मतदारांना एकत्र केले.अभिनेता रितेश देशमुख यांनीही या वक्तव्याला सोशल मीडियावर प्रत्युत्तर देत भावनिक आवाहन केले होते..Latur Municipal Election Results : लातूर महानगरपालिका निवडणुकीचे पहिले कल हाती, भाजपची मुसंडी, कॉंग्रेसला मोठा धक्का .भाजपच्या या 'सेल्फ गोल' व्यतिरिक्त अंतर्गत बंडखोरीही पराभवाला कारणीभूत ठरली. काही प्रभागांमध्ये (उदा. प्रभाग ४ ते ६) निष्ठावंत उमेदवारांच्या बंडामुळे भाजपचे मतविभागणी झाले आणि काँग्रेसला थेट फायदा झाला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केला, पण विलासरावांच्या स्मृती आणि भावनिक मुद्द्याने काँग्रेसला विजय मिळवून दिला. हे निकाल महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या भविष्यातील रणनीतीवरही परिणाम टाकू शकतात. लातूरमध्ये काँग्रेसची ही मोठी कमबॅक मराठवाड्यातील राजकीय समीकरणांना नवे वळण देणारी ठरू शकते!.गेल्या २०१७ च्या निवडणुकीत भाजपने ३६ जागा जिंकून सत्ता मिळवली होती, तर काँग्रेसला ३२ जागा मिळाल्या होत्या. यंदा तिरंगी लढतीत (भाजप, काँग्रेस-वंचित, राष्ट्रवादी अजित पवार गट) भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेसने ६५ जागा लढवल्या होत्या (वंचित बहुजन आघाडी ५ जागा), तर भाजपने सर्व ७० जागांवर उमेदवार दिले होते. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) ६० जागांवर लढली. सरासरी ६० टक्के मतदान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.