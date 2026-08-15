महाराष्ट्र बातम्या

लावणीच्या नावावर अश्लीलतेला लगाम! सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी घ्यावं लागेल प्रमाणपत्र, त्यानंतरच परवानगी; सरकारचा मोठा निर्णय

Rules for Lavani and Folk Art लावणी आणि लोककला सादर करणाऱ्यांना सरकारच्या रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाकडून प्रमाणपत्र घ्यावं लागणार आहे. राज्यात कार्यक्रम करण्याआधी आयोजकांच्या माध्यमातून हे प्रमाणपत्र पोलिसांसमोर सादर करावं लागेल.
Rules for Lavani and Folk Art

Rules for Lavani and Folk Art

Esakal

सूरज यादव
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लावणी आणि लोककलेच्या नावाखाली होणाऱ्या अश्लील डान्सला आता चाप लागणार आहे. राज्य सरकारकडून याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लावणी आणि लोककला सादर करणाऱ्यांना सरकारच्या रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाकडून प्रमाणपत्र घ्यावं लागणार आहे. नृत्यप्रकारात अश्लील कृत्य नसल्याचं प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच कार्यक्रमाला परवानगी मिळणार आहे. राज्यात कार्यक्रम करण्याआधी आयोजकांच्या माध्यमातून हे प्रमाणपत्र पोलिसांसमोर सादर करावं लागेल. त्यानंतरच कार्यक्रमाला परवानगी मिळेल.

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