Laxman Hake: ''दरी मिटवायची..? दिवाळीच्या फराळाएवढं हे सोपं नाही'', पंकजा मुंडेंच्या भूमिकेवर हाके काय म्हणाले?

OBC leader Laxman Hake reacting to Pankaja Munde's statement on Maratha reservation and Manoj Jarange Patil: मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवीन भूमिका मांडल्यानंतर जरांगे पाटलांच्या प्रतिक्रियेकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.
Updated on

Maratha OBC Reservation: मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मनोज जरांगे यांच्याबाबत बोलताना दरी मिटवण्यासंदर्भात विधान केलेलं होतं. त्यांच्या विधानावरुन लक्ष्मण हाके यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पंकजा मुंडे काहीही बोलल्या तरी त्यामुळे ओबीसींचे प्रश्न मिटणार आहेत का, असा प्रश्न हाकेंनी उपस्थित केला.

