Laxman Hake: ''दरी मिटवायची..? दिवाळीच्या फराळाएवढं हे सोपं नाही'', पंकजा मुंडेंच्या भूमिकेवर हाके काय म्हणाले?

Maratha OBC Reservation: मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मनोज जरांगे यांच्याबाबत बोलताना दरी मिटवण्यासंदर्भात विधान केलेलं होतं. त्यांच्या विधानावरुन लक्ष्मण हाके यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पंकजा मुंडे काहीही बोलल्या तरी त्यामुळे ओबीसींचे प्रश्न मिटणार आहेत का, असा प्रश्न हाकेंनी उपस्थित केला..मंगळवारी माध्यमांशी बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, जरांगेंनी काहीही बोललं तरी २ सप्टेंबरच्या जीआरनुसार मराठा बांधव ओबीसींच्या स्पर्धेत उतरला आहे. त्यामुळे आमचं आरक्षण संपलेलं आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सरकारने पुढे ढकलाव्यात, अशी आमची मागणी आहे. एका बाजूला कोर्टाने ओबीसी आरक्षण टिकवलेलं आहे आणि दुसरीकडे जीआर काढून सरकारने मराठ्यांना ओबीसींचं आरक्षण दिलेलं आहे..पंकजा मुंडेंच्या दरी मिटवण्यासंदर्भातल्या भूमिकेवर हाके म्हणाले, जरांगे पाटलांबरोबरची दरी मिटवायची म्हणजे दिवाळीच्या फराळाएवढा हा सोपा विषय नाही. आम्हालाही हे आवडेल. जरांगे पाटील हे माझे वैयक्तिक दुष्मन नाहीत. मी ताईंना विनंती करतो की, चहापानासाठी तुम्ही दोघांनी माझ्या घरी या. पण यामुळे मूळ प्रश्न सुटणार आहे का?.''ओबीसींचे प्रश्न, आरक्षणाचं धोरण.. याचं काय? जरांगे पाटील ओबीसीतून आरक्षण मागत असतील तर प्रश्न कसा सुटणार? जरांगेंच्या मागणीमुळे ओबीसी प्रतिनिधीत्व पुढे येणार नसेल तर ताई तुम्हाला हे आवडणार आहे का? प्रश्न हा वैयक्तिक नाहीये. हा महाराष्ट्रातल्या ओबीसींच्या हक्क अधिकाराचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न चहापानानं संपणार नाही. जरांगेंची मागणीच मुळात बेकायदेशीर आहे.'' असं म्हणत हाकेंनी भूमिका मांडली..काय म्हणाल्या होत्या पंकजा मुंडे?मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्याविरोधात मी बोलले नाही. लोकसभा निवडणुकीतील भाषणाचा विपर्यास केला गेला. आपण आपल्या समाजामधील दरी मिटवूया, असे मी त्यांना सांगू इच्छिते. गोपीनाथ मुंडेंसारखेच माझेही व्यक्तिमत्त्व आहे.मी कधीही गुलामीचं गॅझेट असे बोलले नाही. मी कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाणार नाही. माझ्या जातीचा असला तरी चुकीच्या भूमिकेला पाठिंबा देणार नाही. मी कामापुरते नाते जोडत नाही. जरांगे यांनी जरी उपोषण केले तेव्हा मी पालकमंत्री म्हणून भेट द्यायला तयार आहे, असं म्हटलं होतं..लोकसभा निवडणुकीत मला मराठा आरक्षणावर प्रश्न विचारले गेले. त्यावेळी, ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्यावर मी ठाम होते. मला कोणाचाही राग नाही. मी निवडणुकीत हरल्यावर काही कार्यकर्त्यांनी आत्महत्या केल्या. अशा घटनांनी मी हादरले होते. आता हरायचं नाही, असे त्यावेळी ठरविले होते, असेही त्यांनी सांगितले..