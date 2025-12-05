Marathi Breaking News LIVE: छत्रपती संभाजीनगरच्या टीव्ही सेंटर परिसरात हिट अँड रन

महाराष्ट्र बातम्या

छत्रपती संभाजीनगरच्या टीव्ही सेंटर परिसरात हिट अँड रनची एक धक्कादायक घटना घडली आहे. जैस्वाल हॉलजवळ एका नवशिक्या ड्रायव्हरने नियंत्रण गमावल्यामुळे उभ्या असलेल्या चार मोटरसायकलींना जोरदार धडक दिली. या अपघातात एक तरुण गंभीर जखमी झाला असून त्याला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सकाळी सुमारे नऊच्या सुमारास एर्टिका कार चालवताना ड्रायव्हरचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याचे समजते. धडक दिल्यानंतर कार चालक पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता, मात्र पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सिडको पोलीस करत आहेत.

