Local Body Election Maharashtra : ब्रेकिंग न्यूज! राज्यात जिल्हा परिषदेत भाजपने खाते उघडले, दोन उमेदवार बिनविरोध

Zilla Parishad Election : ब्रेकिंग न्यूज! राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपने खाते उघडले असून दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत.
Sandeep Shirguppe
Maharashtra Zilla Parishad Election Breaking News : राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपने खाते उघडले आहे. बांदा आणि खारेपाटण जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तब्बल आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

