Local Body Election Maharashtra : ब्रेकिंग न्यूज! राज्यात जिल्हा परिषदेत भाजपने खाते उघडले, दोन उमेदवार बिनविरोध

Maharashtra Zilla Parishad Election Breaking News : राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू असतानाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपने खाते उघडले आहे. बांदा आणि खारेपाटण जिल्हा परिषद मतदारसंघातून भाजपचे दोन उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. तब्बल आठ वर्षांनंतर होत असलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीने राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे..बांदा जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपचे प्रमोद कामत हे उमेदवार होते. त्यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार सुशांत पांगम यांनी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, पांगम यांनी माघार घेतल्याने कामत यांची बिनविरोध निवड जाहीर करण्यात आली..खारेपाटण जिल्हा परिषद मतदारसंघात भाजपच्या प्राची इस्वलकर या उमेदवार होत्या. येथे ठाकरे शिवसेनेच्या मिनल तळगावकर यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने इस्वलकर यांची बिनविरोध निवड झाली..Zilla Parishad Elections : झेडपीच्या आखाड्यात तडजोडीचा खेळ; युती, बंडखोरी आणि ‘मेरिट’चा फॉर्म्युला चर्चेत.या दोन्ही बिनविरोध निवडींमुळे जिल्ह्यात भाजपने जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदाच खाते उघडले आहे. ठाकरे शिवसेनेसाठी हा राजकीय धक्का मानला जात असून, राणे कुटुंबियांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्गातून भाजपला सुरुवातीचे यश मिळाल्याची चर्चा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.