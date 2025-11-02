महाराष्ट्र बातम्या

Local Body Election: कधी लागणार आचारसंहिता? तीन टप्यात कशा होणार निवडणुका? मोठी माहिती आली समोर

Three-Phase Election Plan for Municipalities, Zilla Parishads, and Municipal Corporations : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे तीन टप्प्यात आयोजन, आचारसंहिता लवकरच लागू होणार
महाराष्ट्रात पाच वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. प्रभाग रचना आणि ओबीसी आरक्षणासारख्या मुद्द्यांमुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता निवडणुकांच्या तारखा पुढील आठवड्यात जाहीर होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपरिषदांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान तारखा लवकरच घोषित केल्या जातील.

