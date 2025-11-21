महाराष्ट्र बातम्या

Local Body Elections: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द होणार? ५० टक्क्यांवरील आरक्षण ‘ट्रिपल टेस्ट’च्या कचाट्यात!

Maharashtra Local Body Elections at Risk : सुप्रीम कोर्टाच्या ‘ट्रिपल टेस्ट’ निकषांमुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर संकट; ५० टक्क्यांवरील आरक्षण घटनाबाह्य ठरण्याची भीती
Local Body Elections update

Local Body Elections update

esakal

Sandip Kapde
Updated on

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत आरक्षण ५० टक्यांच्या वर गेल्याचे सांगत. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला तसेच निवडणुका रद्द करण्याचा इशारा देखील दिला आहे. यावर कायदेतज्ज्ञ अॅड. उल्हास बापट महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ते साम टिव्हीशी बोलत होते.

Loading content, please wait...
election
Muncipal corporation
Election Commision Of india
muncipal corporation election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com