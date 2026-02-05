महाराष्ट्र बातम्या

PM Narendra Modi: ''काँग्रेसच्या महिला खासदार मोदींवर करणार होत्या हल्ला'', पंतप्रधानांचं भाषण रद्द

PM Modi’s Speech Cancelled Amid Allegations of Attack by Women MPs: लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भाषण रद्द झालं. भाजप नेत्यांनी काँग्रेसच्या महिला खासदारांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
PM Narendra Modi

PM Narendra Modi

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Rahul Gandhi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर काँग्रेसच्या महिला खासदार हल्ला करणार होत्या, असा खळबळजनक आरोप भाजप खासदार सौमित्र खान यांच्यासह इतर काही नेत्यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या महिला खासदार हल्ला करण्यासाठी उजव्या बाजूने येत होत्या, असा दावा भाजप नेत्यांनी केला आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Congress
Narendra Modi
loksabha

Related Stories

No stories found.