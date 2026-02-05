PM Narendra Modi: ''काँग्रेसच्या महिला खासदार मोदींवर करणार होत्या हल्ला'', पंतप्रधानांचं भाषण रद्द

Rahul Gandhi: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर काँग्रेसच्या महिला खासदार हल्ला करणार होत्या, असा खळबळजनक आरोप भाजप खासदार सौमित्र खान यांच्यासह इतर काही नेत्यांनी केला आहे. काँग्रेसच्या महिला खासदार हल्ला करण्यासाठी उजव्या बाजूने येत होत्या, असा दावा भाजप नेत्यांनी केला आहे..या प्रकारामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणाशिवाय लोकसभेत धन्यवाद प्रस्ताव मंजूर झाल्याचं सांगितलं जातंय. सौमित्र खान यांच्यासह दोन केंद्रीय मंत्र्यांनी काँग्रेसच्या महिला खासदारांविषयी गंभीर आरोप केले आहेत. मात्र काँग्रेस खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी हे आरोप खोडून काढले..Pune–Mumbai Expressway Gas Leak: पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेवर लीक झालेला गॅस कोणता? जाणून घ्या आरोग्यावर होणारे परिणाम अन् वापर.मागच्या दोन ते तीन दिवसांपासून राहुल गांधी मनोज नरवणेंच्या पुस्ताकाचा दाखला देण्याचा प्रयत्न करीत होते. मात्र पुस्तक प्रकाशित झालेलं नसल्याने लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांना रोखलं होतं. त्यानंतर विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी लोकसभेत कुणालाही बोलू न देण्याची भूमिका घेतली होती. भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी काही पुस्तकांचे संदर्भ देत पंडित नेहरुंवर आरोप केले..दरम्यान, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बुधवारी सायंकाळी पाच वाजता पंतप्रधान बोलणार होते, मात्र सगळे खासदार जमले तेव्हा निशिकांत दुबेंच्या दिशेने काही खासदार चाल करुन जात होते. काही महिला खासदार पंतप्रधान मोदी जिथे बसतात तिथे गेल्या होत्या. यामध्ये वर्षा गायकवाड आघाडीवर होत्या..त्यामुळे गुरुवारी पंतप्रधान लोकसभेत बोलणार होते, असं सांगितलं जात होतं. मात्र त्यांचं भाषण झालं नाही. त्यांच्या भाषणाशिवाय धन्यवाद प्रस्ताव पार पडला. या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना खासदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या, निशिकांत दुबे नेहरुजींबद्दल बोलले ते दुर्दैवी आहे. आम्हाला बोलू दिलं जात नाही, मात्र दुबेंना नेहमी बोलण्याची संधी दिली जाते..Pune News: पिंपळवंडी येथे पाचवा बिबट्या जेरबंद; बिबट्याच्या गळ्याला रेडिओ कॉलर असल्याने बिबटे वनविभाग पुन्हा सोडत असल्याचे निष्पन्न!.''राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर आम्हाला बोलण्याचा अधिकार आहे. आम्ही जबाबदार लोकप्रतिनिधी आहोत, आम्ही देशाच्या पंतप्रधानांवर हल्ला करण्याचा प्रश्नच नाही. पंतप्रधानांनी महिला खासदारांना घाबरुन सभागृहात न येणं चुकींचं आहे. आम्ही एवढे मोठे नाहीत की पंतप्रधानांवर हल्ला करु.'' असं खासदार प्रतिभा धानोरकर म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.