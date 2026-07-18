मोठी राजकीय घडामोड! ठाकरे गटातील ६ बंडखोर खासदारांचे शिंदे सेनेत विलिनीकरण अधिकृत, लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय

उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेमधील सहा बंडखोर खासदारांचा एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत झालेला विलीनीकरण मान्य केले आहे. या निर्णयामुळे संसदेतील उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रतिनिधित्वाचे समीकरण बदलले आहे. .आता लोकसभेत या पक्षाचे केवळ तीन खासदार उरले आहेत, तर शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे. अध्यक्षांचा हा निर्णय शिंदे गटासाठी मोठा विजय आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात उद्धव गटासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. १८ जुलै रोजीच्या एका पत्रकात लोकसभा सचिवालयाने म्हटले आहे की, "लोकसभेतील शिवसेना (यूबीटी) पक्षाच्या ६ सदस्यांनी पक्षीय संलग्नता बदलल्यामुळे १८.०७.२०२६ रोजीच्या अठराव्या लोकसभेतील पक्षाची सुधारित स्थिती सोबत जोडली आहे. .देवेंद्र फडणवीस हेच महाराष्ट्राचे राम! जैन मुनी निलेशचंद्र यांच्याकडून कौतुक; उद्धव ठाकरेंवर केली टीका, काय म्हणाले?.पक्षाची सुधारित स्थिती माहितीसाठी सर्व संबंधित शाखांना वितरीत करण्यात आली आहे. अध्यक्षांसमोर इतर विलीनीकरण दाव्यांवरील निर्णय प्रलंबित असतानाच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, असं सांगितले आहे. याव्यतिरिक्त, टीएमसीमधून (TMC) बाहेर पडून 'नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) स्थापन करणाऱ्या २० खासदारांसाठी लोकसभेत स्वतंत्र आसनव्यवस्था करण्यासही अध्यक्षांनी मंजुरी दिली आहे..Samruddhi Expressway: समृद्धीवरील टोलनाक्यांवर सेवा विस्कळित टोल कर्मचाऱ्यांचा वेतन वाढीसाठी कामबंद आंदोलन फास्टटॅग नसलेल्या वाहनचालकांना अडचणी.संसदेतील व्यापक राजकीय फेरबदलांच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडी घडत आहेत. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचे सध्या लोकसभेत २९२ सदस्य आहेत. पूर्वीच्या अंदाजानुसार, जर शिवसेना आणि टीएमसी या दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या विनंत्यांना मान्यता मिळाली, तर आघाडीचे पाठबळ आणखी वाढू शकते. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या राजकीय मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेसपासून स्वतंत्र आसनव्यवस्थेच्या डीएमकेच्या मागणीवरही अध्यक्ष निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.