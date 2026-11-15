Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र; महाराष्ट्रातील थंडी कमी होणार? राज्यात पावसाची शक्यता

Bay of Bengal Weather System : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाच्या क्षेत्राची तीव्रता वाढत असून, मध्य बंगालच्या उपसागरात उद्या (ता. १६) चक्रीवादळाची निर्मिती होण्याचे संकेत आहेत. एकीकडे समुद्रात चक्रीवादळाची स्थिती निर्माण होत असताना दुसरीकडे राज्यात थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. पहाटे आणि सकाळच्या वेळी गारठा जाणवत असला, तरी दुपारी उन्हाचा चटका कायम आहे. शनिवारी (ता. १४) धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १०.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. आज (ता. १५) राज्यातील किमान तापमानातील घट कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..आग्नेय बंगालच्या उपसागरात शनिवारी (ता. १४) ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय होते. या प्रणालीची तीव्रता वाढत असून, मध्य बंगालच्या उपसागरात उद्या (ता. १६) चक्रीवादळाची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय दक्षिण तमिळनाडू आणि परिसरावर समुद्रसपाटीपासून ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे..दरम्यान, राज्याच्या कमाल तापमानात काही प्रमाणात घट होत असली, तरी दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका कायम आहे. शनिवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये कोकणातील रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. डहाणू, अहिल्यानगर आणि सोलापूर येथे कमाल तापमान ३४ अंशांच्या पुढे होते. त्यामुळे सकाळी गारठा आणि दुपारी उन्हाचा चटका, अशी स्थिती कायम आहे..Bay of Bengal Low Pressure Area : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र; चक्रीवादळाची शक्यता, महाराष्ट्रातून थंडी गायब होणार?.राज्यातील किमान तापमानातही घट होत आहे. शनिवारी धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात नीचांकी १०.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठात १०.५ अंश, तर निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात ११.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. जेऊर येथे १२ अंश, तर गोंदिया आणि यवतमाळ येथे १३ अंशांपेक्षा कमी तापमान राहिले. आजही राज्यातील किमान तापमानातील घट कायम राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.