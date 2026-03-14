LPG Gas Shortage: 'एलपीजी' वितरणाबाबत महाराष्ट्र सरकारचे आदेश; कोणाला किती गॅस मिळणार? यादी आली समोर

Maharashtra Government Decision: घरगुती वापराच्या एलपीजी गॅसचा मुबलक साठा असूनदेखील पॅनिक बुकिंग सुरु आहे. तर दुसरीकडे व्यावसायिक गॅस वितरण काही प्रमाणात सुरु केले आहे. मात्र त्यासाठी आता नियमावली करण्यात आलेली आहे. भविष्यात गॅसचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक सेक्टरसाठी गॅसचा कोटा निश्चित केलाय..राज्यात व्यावसायिक एलपीजी गॅस आढावा आणि वितरणाबाबत राज्य सरकारने आदेश काढले आहेत. केंद्र शासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचे अधिकार राज्य शासनास दिले असून कोणाला किती गॅस वाटप करायचा, याचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आलेले आहेत..कोणाला किती गॅस मिळणार?रुग्णालय: १०० टक्केशैक्षणिक संस्था: १०० टक्केसार्वजनिक सेवा (अनाथाश्रम, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम): १०० टक्केउपारगृह: ७० टक्केमहाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ: ५० टक्केऔषध उद्योग: ५० टक्केबीज प्रक्रिया: ५० टक्केमत्स्यपालन: ५० टक्के.अशा प्रकारे कमर्शियल गॅस सिलिंडरचं वितरण होणार आहे. दुसरीकडे घरगुती वापराच्या गॅसचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. तरीदेखील लोक मोठ्या प्रमाणावर बुकिंग करीत आहेत. त्यामुळे गॅस एजन्सींबाहेर मोठ्या रांगा बघायला मिळत आहेत. सरकारने बुकिंगचा कालावधी २५ दिवस केला आहे. म्हणजे एक सिलिंडर घेतल्यानंतर दुसरं बुक करण्यासाठी २५ दिवस मोजावे लागतील. परंतु वरील निर्णय केवळ व्यावसायिक सिलिंडरसाठी आहे.