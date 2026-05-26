LPG New Rule: मोठा दिलासा! घरगुती गॅस सिलिंडरच्या नियमांमध्ये झाले बदल

Gas Cylinder News: घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या बाबतीत दिलासा देणारी बातमी आहे. भारत गॅस एजन्सीने गॅस सिलिंडरची घरपोच डिलिव्हरी पुन्हा सुरु केलीय. युद्धाच्या पार्श्वभूमीमुळे आणि गॅस वितरणावर येत असलेल्या तणावामुळे घरगुती पुरवठा सेवा बंद करण्यात आलेली होती. .आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगातील अनेक देशांमध्ये इंधनाचं संकट उभं राहिलं आहे. पेट्रोल-डिझेलसाठी ग्राहकांच्या पंपांवर रांगा आहेत. शिवाय घरगुती वापराचा गॅस आणि व्यावसायिक गॅस, यांची मागणी वाढल्यामुळे निर्बंध आणलेले होते. हळूहळू हे निर्बंध कमी करण्यात येत आहेत..ग्राहकांच्या अतिरिक्त मागणीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा निर्माण झालेला होता. त्यामुळे गॅस वितरणावर सरकारने काही बंधनं आणली होती. बुकिंगचा कालावधी वाढवण्यात आलेला होता तर घरपोच डिलिव्हरी बंद करण्यात आलेली होती. मात्र आता काही प्रमाणात परिस्थिती सुधारत आहे. त्यामुळे कंपन्या घरपोच सिलिंडर देण्याचा निर्णय पुन्हा घेत आहेत..यापूर्वी एचपी गॅसने घरगुती गॅस पुरवठा सुरु करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता भारत गॅसने एलपीजी सिलिंडर घरपोच देण्याचा निर्णय घेतलाय. विशेष म्हणजे यापुढे ओटीपीशिवाय गॅस सिलिंडर मिळणार नाही. नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरुन सिलिंडर बुक करावे लागेल, त्यानंतर डिलिव्हरीवेळी ओटीपी द्यावा लागेल. या निर्णयामुळे गॅसचा काळाबाजार रोखला जाणार आहे.