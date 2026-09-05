Mahabhumi Stack Maharashtra : जमिनीची माहिती आता एका क्लिकवर; ‘महाभूमी स्टॅक’मुळे व्यवहार पारदर्शक, ७/१२, नकाशा, फेरफार फसवणुकीला बसणार आळा

Mahabhumi Stack Portal : राज्यातील जमिनींच्या मालकी हक्कासह विविध प्रकारची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. महसूल व वन विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाभूमी स्टॅक’ या एकात्मिक डिजिटल प्रणालीचा प्रारंभ झाला आहे. या प्रणालीमुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील पारदर्शकता वाढून फसवणुकीला आळा बसणार आहे. तसेच गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे..जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी व व्यवहारानंतर नागरिकांना महाभूलेख, महाभूनकाशा, आयडीआरएस यांसारख्या विविध प्रणालींचा वापर करावा लागतो. या विखुरलेल्या प्रणालींचे एकत्रीकरण करून दहा प्रमुख भूमी सेवांसाठी एकच डिजिटल प्रवेशद्वार उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. राज्य शासनाच्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ आणि ‘ईज ऑफ डुइंग बिझनेस’ धोरणाच्या अनुषंगाने ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे..ग्रामीण भागात सर्व्हे अथवा गट क्रमांक आणि शहरी भागात सीटीएस अथवा सिटी सर्व्हे क्रमांक टाकल्यानंतर संबंधित भूखंडाची माहिती एकत्रित स्वरूपात मिळणार आहे. सध्याचे वापरकर्ते, ७/१२, मागील फेरफार, नोंदणीकृत व्यवहारांचे संदर्भ, भूमापन माहिती, गाव नकाशा आणि मोजणी तपशील नागरिकांना पाहता येणार आहेत. भूखंडावर बोजा अथवा न्यायालयीन प्रकरण आहे का, याचीही पडताळणी करता येणार आहे..राज्यात डिजिटल अभिलेखांचा मोठा साठा- ३.५ कोटींहून अधिक ७/१२ व ८-अ उतारे- १.५ कोटींहून अधिक भू-नकाशे व मिळकत पत्रिका- ४० कोटींहून अधिक ऐतिहासिक फेरफार व जुने अभिलेख- नोंदणी विभागाचे दस्त क्र. २ (इंडेक्स-२)- महसूल न्यायालयीन प्रकरणांची अद्ययावत स्थिती.Maharashtra ST Bus: एसटी प्रवाशांना मोठा दिलासा! महिलांना १४ सप्टेंबरपर्यंत एनसीएमसीची सक्ती नाही, एसटीने घेतला मोठा निर्णय.अशी करा नोंदणीmahabhumi.gov.in संकेतस्थळावर जाऊन ‘महाभूमी स्टॅक’ पेजवर ग्रामीण अथवा नागरी पर्याय निवडावा. त्यानंतर ‘नोंदणी’ पर्यायावर क्लिक करून युजर आयडी, नाव, ई-मेल, मोबाईल क्रमांक, जन्मतारीख, लिंग व सुरक्षा उत्तर भरावे. नोंदणीनंतर युजरनेम-पासवर्ड अथवा ओटीपीद्वारे खाते वापरता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.