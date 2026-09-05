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Mahabhumi Stack Maharashtra : जमिनीची माहिती आता एका क्लिकवर; ‘महाभूमी स्टॅक’मुळे व्यवहार पारदर्शक, ७/१२, नकाशा, फेरफार फसवणुकीला बसणार आळा

Maharashtra Land Records : ‘महाभूमी स्टॅक’मुळे महाराष्ट्रातील जमिनीची माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. ७/१२, ८-अ, नकाशा, फेरफार, नोंदणीकृत व्यवहार आणि न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती एकाच ठिकाणी पाहता येणार.
Mahabhumi Stack Maharashtra

Mahabhumi Stack Maharashtra

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Mahabhumi Stack Portal : राज्यातील जमिनींच्या मालकी हक्कासह विविध प्रकारची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. महसूल व वन विभागाने विकसित केलेल्या ‘महाभूमी स्टॅक’ या एकात्मिक डिजिटल प्रणालीचा प्रारंभ झाला आहे. या प्रणालीमुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारातील पारदर्शकता वाढून फसवणुकीला आळा बसणार आहे. तसेच गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

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