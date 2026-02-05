Ajit Pawar Plane Crash: ''त्या' दिवशी मी अजित पवारांसोबत विमानाने जाणार होतो, पण...'', मोठ्या नेत्याचा दावा

NCP: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला. बुधवार, दि. २८ जानेवारी रोजी बारामती विमानतळाजवळ त्यांचं विमान कोसळलं आणि विमानातल्या पाच जणांचा जीव गेला. या घटनेनंतर सबंध महाराष्ट्र शोकसागरात बुडाला आहे. एवढा दिग्गज नेता दगावल्याने अनेक स्तरातून संशय निर्माण केला जातोय. या अपघातामध्ये अजित पवार यांच्यासह त्यांचे सुरक्षा रक्षक विदीप जाधव, कॅप्टन सुमित कपूर, को-पायलट शांभवी पाठक आणि फ्लाईट अटेंडट पिंकी माळी यांचाही जीव गेला..ज्या दिवशी अजित पवार विमानाने बारामतीला निघाले होते, त्याच दिवशी आणि त्यांच्याच विमानात राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष, माजी मंत्री महादेव जानकर हेदेखील बारामतीला जाणार होते. खुद्द जानकर यांनीच ही माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, मी आणि अजितदादा एकत्र बारामतीला जाणार होतो. आमचं तसं बोलणं झालं होतं, मात्र मी मुंबईमध्ये उशिरा पोहोचल्याने त्यांच्यासोबत जाऊ शकलो नाही..Chorla Ghat : नाशिक ते बेळगाव धागेदोरे; चोर्ला घाट लूट प्रकरणाने उडवली राज्यसीमांपलीकडे खळबळ.''ज्या दिवशी अजित पवारांचा अपघात झाला त्याच्या अगोदरच्या दिवशी आमचा संवाद झाला होता. बारामतीला एकत्र जाण्याचं ठरलं होतं. मात्र मी मुंबईमध्ये उशिराने पोहोचलो.. बारामतीत त्यांच्या विमानाचा दुर्दैवी अपघात झाला आणि महाराष्ट्राची मोठी हानी झाली.''' असं जानकर म्हणाले..Ladki Bahin Yojana लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी! खात्यात 4500 रुपये जमा होणार, एकनाथ शिंदेची मोठी घोषणा .राज्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका सुरु असल्याने अजित पवार हे प्रचारासाठी बारामतीला निघाले होते. मात्र काळाने घाला घातला आणि त्यांचं दुर्दैवी निधन झालं. डीजीसीएकडून या विमान अपघाताची चौकशी सुरु आहे. विमानाच्या ब्लॅक बॉक्समधीला डेटा रिकव्हर केला जातोय. तसेच सीआयडीकडूनही या प्रकरणाची स्वतंत्र तपास केला जाणार आहे. विमानामध्ये तंत्रिक बिघाड झाला होता, असं प्रथमदर्शनी तज्ज्ञ सांगत आहेत. संपूर्ण चौकशीनंतरच याबाबतची माहिती कळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.