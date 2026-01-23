Railway Timetable Maharashtra : राज्यातील १४ रेल्वे गाड्या बंद! 'या' जिल्ह्यांतील प्रवाशांना मोठा फटका बसणार, असे आहे वेळापत्रक

Train Cancellation Schedule Maharashtra : भारतीय रेल्वे म्हणजे सर्वसामान्यांचा सर्वात स्वस्त प्रवास करण्याचे दळवळणाचे साधन आहे. दररोज कोट्यवधी रेल्वे प्रवासी कामधंद्याशी, कुटुंबासोबत प्रवास करत असतात. मात्र, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुरू असलेल्या कामांमुळे काही काळ रेल्वे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्रासह देशभरातील १४ रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्याला याचा मोठा फटका बसणार आहे..राजनांदगांव–कलमना रेल्वे मार्गावर तिसरी रेल्वे लाईन टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. भविष्यात रेल्वे गाड्यांचा वेग वाढवणे, प्रवाशांची गर्दी कमी करणे आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरळीत करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प राबवला जात आहे. मात्र, या कामाचा थेट परिणाम सध्याच्या रेल्वे गाड्यांवर होत असल्याचे दिसून येत आहे. याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे..रेल्वे प्रशासनाने २४ जानेवारी ते ३१ जानेवारी या कालावधीत या मार्गावरील एकूण १४ गाड्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय काही डेमू गाड्या मार्गातच थांबवण्यात येणार असून त्या आपल्या नियोजित अंतिम स्थानकापर्यंत जाणार नाहीत. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांनी स्थानकावर निघण्यापूर्वी आपल्या गाडीची स्थिती तपासण्याचे आवाहन रेल्वेने केले आहे..लोकल प्रवाशांना मोठा फटकातिसरी लाईन टाकण्याच्या कामामुळे सर्वाधिक परिणाम लोकल पॅसेंजर, मेमू आणि डेमू गाड्यांवर झाला आहे. या गाड्यांवर दररोज हजारो प्रवासी अवलंबून असतात. विशेषतः नोकरीसाठी रोज प्रवास करणारे कर्मचारी, लहान कसब्यांतील प्रवासी आणि विद्यार्थी वर्गाने या काळात अधिक सतर्क राहणे आवश्यक आहे..Central Railway Special Train: प्रवासाचा प्लॅन ठरवण्याआधी वाचा! मुंबईहून कोकणात-नागपूर जाण्यासाठी विशेष गाड्या, संपूर्ण वेळापत्रक इथे पाहा.रेल्वे प्रशासनाने सांगितले की, काम वेगाने सुरू असून भविष्यात वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे. तोपर्यंत प्रवाशांनी ट्रेनचे लाईव्ह स्टेटस तपासूनच प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे..रद्द करण्यात आलेल्या गाड्या58817 तुमसर रोड–पॅसेंजर, 58816 तिरोडी–तुमसर रोड पॅसेंजर, 58815 इतवारी–तिरोडी पॅसेंजर, 58818 तिरोडी–तुमसर रोड पॅसेंजर, 68715 बालाघाट–इतवारी–तिरोडी मेमू, 68714 इतवारी–बालाघाट मेमू, 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू, 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू, 68743 गोंदिया–इतवारी मेमू, 68744 इतवारी–गोंदिया मेमू, 68711 डोंगरगड–गोंदिया मेमू, 68712 गोंदिया–डोंगरगड मेमू 68713 गोंदिया–इतवारी मेमू, 68716 इतवारी–गोंदिया मेमू..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.