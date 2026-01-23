महाराष्ट्र बातम्या

Railway Timetable Maharashtra : राज्यातील १४ रेल्वे गाड्या बंद! 'या' जिल्ह्यांतील प्रवाशांना मोठा फटका बसणार, असे आहे वेळापत्रक

Indian Railways Breaking News : राज्यातील रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी असून तब्बल १४ रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. याचा फटका कोणत्या जिल्ह्यांतील प्रवाशांना बसणार, जाणून घ्या वेळापत्रक.
Sandeep Shirguppe
Train Cancellation Schedule Maharashtra : भारतीय रेल्वे म्हणजे सर्वसामान्यांचा सर्वात स्वस्त प्रवास करण्याचे दळवळणाचे साधन आहे. दररोज कोट्यवधी रेल्वे प्रवासी कामधंद्याशी, कुटुंबासोबत प्रवास करत असतात. मात्र, पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुरू असलेल्या कामांमुळे काही काळ रेल्वे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. महाराष्ट्रासह देशभरातील १४ रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गोंदिया जिल्ह्याला याचा मोठा फटका बसणार आहे.

