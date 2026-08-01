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Maharashtra Loan Waiver: अद्याप २०१७ ची कर्जमाफी प्रलंबित, ६ लाख ६४ हजार शेतकरी ९ वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत

Over 6.64 Lakh Farmers Still Await 2017 Loan Waiver; महाराष्ट्रातील २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत अद्याप ६ लाख ६४ हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत
Maharashtra Loan Waiver

Maharashtra Loan Waiver

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: राज्य सरकारने सन २०२६ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करून कर्जखाती निरंक करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली. मात्र, दुसरीकडे २०१७ च्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'तील सहा लाख ६४ हजार शेतकरी नऊ वर्षे उलटूनही लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पात्र असूनही राज्यातील ६.५६ लाख कर्जखात्यांचा ५,९७४ कोटी ४९ लाख रुपयांचा निधी अडकला आहे. पावसाळी अधिवेशनात यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

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