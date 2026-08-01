Maharashtra Loan Waiver: अद्याप २०१७ ची कर्जमाफी प्रलंबित, ६ लाख ६४ हजार शेतकरी ९ वर्षांपासून लाभाच्या प्रतीक्षेत

मुंबई: राज्य सरकारने सन २०२६ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करून कर्जखाती निरंक करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली. मात्र, दुसरीकडे २०१७ च्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने'तील सहा लाख ६४ हजार शेतकरी नऊ वर्षे उलटूनही लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पात्र असूनही राज्यातील ६.५६ लाख कर्जखात्यांचा ५,९७४ कोटी ४९ लाख रुपयांचा निधी अडकला आहे. पावसाळी अधिवेशनात यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे..या योजनेत कर्जमाफी केलेली एक लाख २९ हजार खाती, एकवेळ तडजोड योजनेची २ लाख ९४ हजार खाती आणि प्रोत्साहन लाभाच्या २ लाख ३३ हजार खात्यांचा समावेश आहे. यवतमाळ, परभणी, बुलढाणा, अमरावती आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित शेतकऱ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. .एलपीजी सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात, २०० रुपयांनी झाले स्वस्त.या योजनेंतर्गत आतापर्यंत ४३ लाख ४ हजार लाख कर्जखात्यांना १८ हजार ६२ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. मात्र, हजारो कोटी रुपये अजूनही अडकल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. तांत्रिक अडचणी व माहितीच्या पडताळणीमुळे वितरण प्रलंबित राहिल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून ही प्रक्रिया वेगाने मार्गी लावण्याचे काम सुरू आहे..Beed ACB: सुनेत्रा पवारांच्या बैठकीनंतर घरी गेला अन् ४५ लाखांची लाच घेतली; वन अधिकारी एसीबीच्या जाळ्यात.उर्वरित लाभार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने ३१ मार्चच्या निर्णयानुसार ५०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित केला. हा निधी अडचणीतील आठ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या सहा हजार ६५१ खातेदारांना व राष्ट्रीयकृत बँकांशी संलग्न १२ विविध कार्यकारी सेवा संस्थांच्या पात्र सदस्यांना दिला जात आहे. एकही पात्र वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.