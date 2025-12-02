Nagarparishad Election : राज्यातल्या २६४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी मतदान सुरु; तगडा पोलिस बंदोबस्त, यंत्रणा अलर्टवर

राज्यातल्या २६४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांच्या आणि ६ हजार ४२ सदस्यपदांच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान पार पडत आहे. तर उद्या ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसह स्थानिक नेत्यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. राज्यात तब्बल ८ वर्षांनतर या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे आज हजारो उमेदवारांचे भविष्य मतपेटीत बंद होणार आहे. दरम्यान निवडणुकीसाठी तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून यंत्रणाही अलर्टवर आहेत. .यावेळी मात्र राज्यात महायुती किंवा महाविकास आघाडी अशी निवडणूक न लढवता स्थानिक पातळीवर निर्णय घेऊन निवडणूक लढवली जात आहे.दरम्यान राज्यातील २४ नगरपरिषदांच्या आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. यामध्ये बारामती, अनगर, अंबरनाथ, सारख्या लक्षवेधी नगरपरिषदांचा समावेश आहे..Nashik Election : स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण नियमांवर मोठा वाद! राज्य निवडणूक आयोगाकडे ९०० हून अधिक हरकती दाखल.या निवडणुकीच्या प्रचाराच्या तोफा सोमवारी संध्याकाळी थंडावल्या. अखेरच्या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनी विविध भागांत सभा घेतल्या. काही ठिकाणी मंत्र्यांनी आणि प्रमुख नेत्यांनीही उमेदवारांच्या प्रचारार्थ दौरे केले. प्रचाराबरोबर नेत्यांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शनाची संधी सोडली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.