Nagarparishad Election : राज्यातल्या २६४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीसाठी मतदान सुरु; तगडा पोलिस बंदोबस्त, यंत्रणा अलर्टवर

Local Body Elections : आठ वर्षांनंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत असल्याने विशेष लक्ष वेधले आहे. निवडणूक महायुती किंवा महाविकास आघाडीच्या स्वरूपात न लढता स्थानिक पातळीवर लढवली जात आहे. २४ नगरपरिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
Voters queue up at polling booths as Maharashtra begins voting for 264 Nagar Parishad and Nagar Panchayat elections after eight years.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यातल्या २६४ नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांच्या आणि ६ हजार ४२ सदस्यपदांच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान पार पडत आहे. तर उद्या ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांसह स्थानिक नेत्यांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. राज्यात तब्बल ८ वर्षांनतर या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे आज हजारो उमेदवारांचे भविष्य मतपेटीत बंद होणार आहे. दरम्यान निवडणुकीसाठी तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून यंत्रणाही अलर्टवर आहेत.

maharashtra
election
local governance elections

