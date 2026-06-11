Maharashtra Agriculture Universities : तब्बल 23 वर्षांनंतर मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील 4 कृषी विद्यापीठांसाठी 3,723 पदांच्या मेगा आकृतीबंधाला मंजुरी

मुंबई : राज्यातील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने चारही कृषी विद्यापीठांच्या ‘गट-अ’ आणि ‘गट-ब’ संवर्गातील एकूण तीन हजार ७२३ पदांच्या सुधारित आकृतिबंधाला (स्टाफिंग पॅटर्न) मंजुरी दिली (Maharashtra agriculture universities) आहे. तब्बल २३ वर्षांनंतर, म्हणजेच २००३ नंतर पहिल्यांदाच हा नवीन आकृतिबंध तयार करण्यात आला असून, यामुळे विद्यापीठांमधील प्रशासकीय आणि शैक्षणिक व्यवस्थेला मोठी बळकटी मिळणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली..कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसाय (पदुम) विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, नियमित तीन हजार ६११ पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे (आउटसोर्सिंग) भरली जाणारी ११२ पदे अशा एकूण तीन हजार ७२३ पदांच्या आकृतिबंधाचा यात समावेश आहे..Karnataka Teacher Recruitment : डीएड, बीएड धारकांसाठी मोठी संधी! 100 दिवसांत 15,000 प्राथमिक शिक्षकांची मेगा भरती; सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची 80 हजार पदे रिक्त.या निर्णयामुळे विद्यापीठांमधील मनुष्यबळ व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल, तसेच आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत वेगाने पोहोचण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. दरम्यान, हा निर्णय केवळ ‘गट-अ’ आणि ‘गट-ब’ संवर्गासाठी लागू असून,‘गट-क’ आणि ‘गट-ड’ संवर्गातील पदांबाबतची कार्यवाही स्वतंत्रपणे सुरू असल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले..Bhayandar Explosive Shell Discovery : उत्तनच्या जमिनीत कित्येक वर्षांपासून गाडलं होतं 'ते' रहस्य; पोर्तुगीज काळ की महायुद्ध? नक्की काय सापडलं?.नियमित पदांच्या मंजूर आकृतिबंध असामहात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी - १,२१७ पदेडॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला - ९१५वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी - ८९०डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली - ५८९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.