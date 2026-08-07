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Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचा पहिला हप्ता अखेर वितरीत, नवीन कर्ज लगेच मिळणार का? मुख्यमंत्र्यांनी सगळंच सांगितलं!

Maharashtra Farmer Loan Waiver First Installment : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका क्लिकद्वारे ही रक्कम संबंधित बँकांच्या कर्जखात्यांमध्ये हस्तांतरित केली. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, योजनेची पहिली यादी सर्व ग्रामपंचायतींना पाठवण्यात आली होती.
Maharashtra Chief Minister announcing the first installment of the farm loan waiver

Maharashtra Farmer Loan Waiver First Installment

esakal

Shubham Banubakode
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राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा पहिला टप्पा सुरू करत तब्बल ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२९ कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका क्लिकद्वारे ही रक्कम संबंधित बँकांच्या कर्जखात्यांमध्ये हस्तांतरित केली.

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