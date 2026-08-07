Farm Loan Waiver: कर्जमाफीचा पहिला हप्ता अखेर वितरीत, नवीन कर्ज लगेच मिळणार का? मुख्यमंत्र्यांनी सगळंच सांगितलं!

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा पहिला टप्पा सुरू करत तब्बल ६.२२ लाख पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये ५,०२९ कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका क्लिकद्वारे ही रक्कम संबंधित बँकांच्या कर्जखात्यांमध्ये हस्तांतरित केली..यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, योजनेची पहिली यादी सर्व ग्रामपंचायतींना पाठवण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना कोणताही अर्ज भरावा लागला नाही. केवळ आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या कर्जखात्यात थेट लाभाची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची कर्जखाती पूर्णपणे 'निल' झाली आहेत..Farmer Loan Waiver: पहिल्या यादीत ५३३ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी; सहकारमंत्र्यांची माहिती, प्राप्तिकर विभागाच्या माहितीअभावी विलंब.सरकारच्या माहितीनुसार, आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांनाच पहिल्या टप्प्यात लाभ देण्यात आला आहे. ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण अद्याप बाकी आहे, त्यांची प्रक्रिया पूर्ण होताच टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या कर्जखात्यांमध्येही रक्कम जमा केली जाणार आहे..मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली. अनेक खात्यांमध्ये एनपीए (NPA) झाल्यानंतर व्याज वाढल्यामुळे कर्जाची रक्कम जास्त दिसत होती. मात्र बँकांनी हे अतिरिक्त व्याज माफ केल्याने शासनाने भरलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष कर्जाची रक्कम समान झाली. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांची कर्जखाती पूर्णपणे निकाली निघाली आहे..यासोबतच राज्य शासनाने सर्व बँकांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने खरीप पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने शेतीसाठी आर्थिक बळ मिळणार असून आगामी हंगामासाठी त्यांना आवश्यक भांडवल उभे करणे सोपे होणार आहे..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.दरम्यान, सुमारे १२ लाख खात्यांमध्ये तांत्रिक त्रुटी आढळल्याने ती खाती पुन्हा बँकांकडे दुरुस्तीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. बँकांकडून चुका सुधारल्यानंतर या खात्यांची पडताळणी पूर्ण करून त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.