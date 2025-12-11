Video: डुकराच्या मटणावरुन विधानसभेत संताप; सुरेश धसांच्या 'त्या' विधानामुळे रोहित पवार चिडले

Rohit Pawar: राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु आहे. कामकाजाच्या दरम्यान भाजप आमदार सुरेश धस यांनी आपल्या निवेदनात केलेला एक उल्लेख रोहित पवारांना चांगलाच खटकला. त्यांच्या मतदारसंघाबद्दल ते विधान असल्याने पवारांनी त्याला जोरदार विरोध केला..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे नेते आणि बीडच्या आष्टी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते राम खाडे यांच्यावर काही दिवसांपूर्वी हल्ला झाला होता. तो हल्ला सुरेश धस यांच्या सांगण्यावरुनच झाल्याचा आरोप खाडे समर्थकांनी केलेला. यावरुन सुरेश धस यांच्यासंबंधाने सभागृहात जयंत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला..Paud Phata Water Leakage : पौड फाट्यात जलवाहिनीला दोन दिवसांपासून गळती; लाखो लिटर पाणी वाया, ठेकेदारावर नागरिकांचा संताप.त्याला उत्तर देताा सुरेश धस म्हणाले की, या प्रकरणात माझ्यावर विनाकारण आरोप होत आहेत. प्रकरणाची चौकशी एवढ्या दिवसांपासून सुरु आहे, मात्र माझा संबंध कुठेही आलेला नाही. याबाबत मी स्वतःहून पोलिस अधीक्षकांना पत्र देऊन चौकशीची मागणी केलीय..धस पुढे म्हणाले, रोहित पवारांच्या मतदारसंघात एके ठिकाणी डुकराचं मटण मिळतं. तिथेच काही लोकांनी पार्टी केली आणि नंतर मारामाऱ्या झाल्या. त्या प्रकरणात आपला काहीही संबंध नाही. एखाद्या लोकप्रतिनिधीची इमेज खराब करण्याचा धंदा बंद करावा, असं सुरेश धस म्हणाले..Kolhapur Gokul : गोकुळमधील घड्याळ-जाजम खरेदीतील संशयास्पद गैरव्यवहारावर चौकशीचा वेग वाढला; महिनाभरात सविस्तर अहवाल वरिष्ठांकडे.रोहित पवार काय म्हणाले?सुरेश धस यांना मध्येच रोखत रोहित पवार म्हणाले, जामखेड ही संतांची भूमी आहे. या सभागृहात बोलत असताना माझ्या मतदारसंघाचा असा उल्लेख त्यांनी करु नये. काहीतरी लपवण्यासाठी माझ्या भागाचा उल्लेख करणं चूक आहे. रेकॉर्डवरुन हा उल्लेख काढून टाकावा, अशी मी मागणी करतो. पवारांच्या या भूमिकेनंतर सुरेश धस यांनी आपले शब्द मागे घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.