Video: डुकराच्या मटणावरुन विधानसभेत संताप; सुरेश धसांच्या 'त्या' विधानामुळे रोहित पवार चिडले

Suresh Dhas remark on pork sparks heated exchange in Maharashtra Assembly: सुरेश धस यांनी रोहित पवारांच्या मतदारसंघाचं नाव घेऊन तिथल्या एका घटनेचा उल्लेख सभागृहात केला आहे.
Rohit Pawar: राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरु आहे. कामकाजाच्या दरम्यान भाजप आमदार सुरेश धस यांनी आपल्या निवेदनात केलेला एक उल्लेख रोहित पवारांना चांगलाच खटकला. त्यांच्या मतदारसंघाबद्दल ते विधान असल्याने पवारांनी त्याला जोरदार विरोध केला.

