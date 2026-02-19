ATS Busted Terror Module : एटीएसची मोठी कारवाई ! नवी दहशतवादी संघटना तयार करण्याचा कट उधळला, अशी होती मोडस ऑपरेंडी

Maharashtra ATS Conducts Multi-District Anti-Terror Raids : महाराष्ट्रातील एटीएसच्या गोपनीय कारवाईने एक मोठी दहशतवादी संघटना तयार करण्याचा कट उधळला गेला आहे. तीन दिवसांपूर्वी, म्हणजेच १४ आणि १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी, एटीएसने यवतमाळ आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांमध्ये एकूण २१ ठिकाणी छापेमारी केली. .यामध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद आणि उमरखेड येथे १४ ठिकाणी, तर अहिल्यानगरमध्ये ७ ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. उच्चशिक्षित तरुणांना अतिरेकी संघटनेत सहभागी करून घेण्याचा आणि एक नवी दहशतवादी संघटना निर्माण करण्याचा काही जणांचा प्रयत्न होता. मात्र, एटीएसने केलेल्या कारवाईमुळे या संघटनेचा डाव उधळला गेला आहे. .एटीएस प्रमुख चंद्रकिशोर मीणा यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे २० पथके तैनात करण्यात आली होती. ही कारवाई गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे करण्यात आली. तरुणांना कट्टरतावादी विचारसरणीकडे ओढणे आणि नवीन दहशतवादी संघटना उभी करण्याचा प्रयत्न रोखणे मुख्य उद्देश होता. .एटीएसच्या तपासात आढळून आले की, उच्चशिक्षित तरुणांना लक्ष्य केले जात होते. विशेषतः मुस्लिम तरुणांना अतिरेकी संघटनांच्या संपर्कात आणण्याचा प्रयत्न केला जात होता.खेळाच्या नावाखाली तरुणांना फसवले जात होते. पुसद येथील एका फुटबॉल क्लबचा वापर करून तरुणांना इंडोक्रिनेट करण्याचा कट आखण्यात आला होता. .नागपूर येथील एक किराणा व्यापारी हा या रॅकेटमध्ये कथित केंद्रस्थानी असल्याचे समोर आले. त्याने तरुणांना 'फुटबॉल टीम' म्हणून केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये रॅडिकलाइजेशन वर्कशॉप्ससाठी पाठवले. गरीब आणि श्रीमंत कुटुंबातील तरुणांना लक्ष्य केले जात होते. महाराष्ट्राबाहेर पाठवण्यासाठी महागडी विमान तिकिटेही वापरली गेली, ज्यामुळे आर्थिक पाठबळ असलेल्या नेटवर्कचा संशय येत आहे. छापेमारीदरम्यान आक्षेपार्ह कागदपत्रे, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स जप्त करण्यात आले. तसेच अनेक सीसीटीव्ही फुटेज तपासले गेले..एटीएसने १४ हून अधिक संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे, परंतु अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. तपास सुरू असून, क्रॉस-बॉर्डर दहशतवादी संघटनांशी संपर्क असल्याचे प्राथमिक निष्कर्ष आहेत. ही कारवाई दहशतवादविरोधी यंत्रणेची सतर्कता दर्शवते, ज्यामुळे एक नवी दहशतवादी संघटना निर्माण होण्यापूर्वीच रोखली गेली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.