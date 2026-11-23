आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी म्हणजेच सोमवारी (२३ नोव्हेंबर) महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये ऑटो रिक्षाचालक संपावर जाणार आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष संजय नाईक यांनी या संपाची घोषणा केली आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरसह राज्यातील विविध शहरांमध्ये या संपाचा परिणाम जाणवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या नोकरदारांसह विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य प्रवाशांची गैरसोय होऊ शकते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.सोमवार हा आठवड्याचा पहिला कामकाजाचा दिवस असल्याने अनेक नागरिक कामावर जाण्यासाठी तसेच दैनंदिन कामांसाठी रिक्षांचा वापर करतात. अशा परिस्थितीत रिक्षा बंद राहिल्यास प्रवाशांना पर्यायी वाहतुकीचा आधार घ्यावा लागू शकतो..रिक्षाचालक संपावर का जाणार?रॅपिडोच्या माध्यमातून सुरू असलेली बाईक टॅक्सी सेवा हे या संपामागील प्रमुख कारण असल्याचे रिक्षा संघटनांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये बाईक टॅक्सी सेवा आवश्यक परवानग्यांशिवाय सुरू असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. वाहन नोंदणी, चालकांची कागदपत्रे, बॅज आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या नियमांचे पालन होत नसल्याचा दावाही करण्यात आला आहे..Maharashtra Court News : न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा संप तात्पुरता स्थगित; उच्च न्यायालयाच्या मध्यस्थीनंतर २६ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि विविध रिक्षा संघटनांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन संपाची घोषणा केली. यावेळी संजय नाईक यांनी सांगितले की, बाईक टॅक्सी सेवेमुळे रिक्षाचालकांच्या व्यवसायावर मोठा परिणाम झाला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत व्यवसायात ७५ ते ८० टक्क्यांची घट झाली असून, दैनंदिन खर्च भागवणेही कठीण झाले आहे. पेट्रोल, एलपीजी आणि सीएनजीच्या वाढत्या किमतींमुळे रिक्षाचालकांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत..रिक्षा संघटनांच्या प्रमुख मागण्या काय?प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी नियमानुसार चालकाकडे बॅज असणे आणि वाहनाला पिवळी नंबर प्लेट असणे आवश्यक असल्याचे संजय नाईक यांनी सांगितले. मात्र, बाईक टॅक्सी सेवेत या नियमांचे पालन होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच रिक्षा आणि टॅक्सी वाहतुकीवर असलेल्या भौगोलिक मर्यादांच्या तुलनेत बाईक टॅक्सीला मोकळीक दिली जात असल्याचा आक्षेपही त्यांनी नोंदवला..राज्यातील कथित अवैध प्रवासी वाहतूक बंद करावी, ही रिक्षा संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. आता या संपामुळे सोमवारी राज्यातील प्रमुख शहरांमधील वाहतूक व्यवस्थेवर किती परिणाम होतो, याकडे प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.