कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? राज्यात भोंदूबाबांचा सुळसुळाट, दोन महिन्यात तब्बल ३५ जणांवर कारवाई

नाशिक : राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणाला रविवारी (ता. १७) दोन महिने पूर्ण होत असून, या कालावधीत राज्यभरात ३५ भोंदूबाबांविरोधात गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने (अंनिस) या गुन्ह्यांचे संकलन केले असून, राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी याबाबत माहिती दिली. 'अंनिस'ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की अशोक खरात प्रकरणानंतर राज्यात भोंदूबाबांविरोधात कारवाया सुरू झाल्या आहेत..या भोंदूबाबांविरोधात कारवाईअशोक खरात (नाशिक), गडगेबाबा राजेंद्र गडगे (संगमनेर), चेतन माळी (मूर्तिजापूर), पंकज घोलप (येडगाव), मोहन भोसले (कुडुवाडी), नाना बर्डे (आळेफाटा), ऋषिकेश वैद्य (वसई), अल्ताफ रईस खान (मालाड), रिधम पांचाळ (मालाड), गणेश शिंदे (श्रीरामपूर), अर्जुन चव्हाण ऊर्फ टनटन बाबा (नवी मुंबई), विठोबा वाल्मीक जाट (सातपूर), किसन तळपे (मंदोशी), महेशगिरी ऊर्फ महेश काकडे (लासलगाव), अब्दुल शेख (खालापूर) अशी या भोंदू बाबांच नावं आहेत..Ashok Kharat Case : भोंदू खरात प्रकरणानंतर राज्यभर कारवाईचा धडाका; महिन्यात 15 भोंदू बाबांवर गुन्हे दाखल, नाव-गावासह 'अंनिस'ने यादीच केली जाहीर.याशिवाय इरफान नियाज अहमद (कांदिवली), अनिल सोलोमन सिंग (पुणे), शिवराम सावर (पालघर), अल्ताफ मदारी (जळगाव), नाना महाराज ऊर्फ गुरु माऊली वीरकर (टेंभुर्णी), पिंटू धुमाळ (बारामती), हेमदास बावणे (अड्याळ), चंद्रकांत माळी (इगतपुरी), अशोक आढाव (श्रीरामपूर), औदुंबर गडदे (स्वारगेट), नवनाथ गवळी (खेड), शाहिद शेख (खडकपाडा), शिव सोनवणे (सर्जेपुरा), ज्ञानेश्वर कोरडे (बिलोली), रमेश गुप्ता (मालाड), हरिगिरी दत्तगिरी महाराज (भाग्यनगर), मंजुनाथ शेट्टी ऊर्फ दीक्षित (ठाणे), कृष्णा ऊर्फ भगत सुभाष चित्ते (देवपूर, धुळे), यशवंत थोरात (पारनेर) आणि श्याम महाराज राठोड (दिघी), या भोंदूबाबांची नावंही समोर आली आहे. .भोंदू खरातच्या बँक खात्यांची चौकशी, २ वर्षात तब्बल २१ कोटींची उलाढाल; शिर्डीत कोट्यवधींच्या जमिनीची खरेदी, धक्कादायक खुलासे.यासंदर्भात बोलताना, ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत भोंदूगिरीची प्रकरणे समोर येत आहेत. विविध धर्मांतील व्यक्तींवर कारवाई झाल्याने अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम केवळ एका धर्मापुरते मर्यादित असल्याचा दावा फोल ठरला, अशी प्रतिक्रिया अंनिसचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी दिली.