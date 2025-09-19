महाराष्ट्र बातम्या

Gopichand Padalkar: एका फोनने भाषाच बदलली! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पडळकरांना फोन, म्हणाले...

Gopichand Padalkar Changes Tone After CM Fadnavis Intervention: इथून मागच्या विधानांचं काय? असं विचारल्यानंतर पडळकरांनी इथून पुढे सूचनांचं पालन करणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे या विषयात ते माफी मागणार की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
Gopichand Padalkar: एका फोनने भाषाच बदलली! मुख्यमंत्री फडणवीसांचा पडळकरांना फोन, म्हणाले...
संतोष कानडे
Updated on

Devendra Fadnavis: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे नेते जयंत पाटील यांच्याबद्दल बोलताना भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांची जीभ घसरली. अत्यंत खालच्या भाषेमध्ये त्यांनी विधन केलं, त्यामुळे राज्यभरातून त्यांचा निषेध होतोय. एवढी करुनही ते आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा फोन गेल्यानंतर पडळकरांची भाषा बदलली आहे.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Bjp
Sharad Pawar
Ajit Pawar
gopichand padalakar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com