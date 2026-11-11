महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा! रत्नागिरी-रायगडमधील तीन समुद्रकिनाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

महाराष्ट्राच्या पर्यटन क्षेत्रासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. राज्यातील तीन समुद्रकिनाऱ्यांना पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रतिष्ठेचा ‘ब्ल्यू फ्लॅग’ पुरस्कार जाहीर झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लाडघर आणि गुहागर, तर रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन या समुद्रकिनाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. २०२६-२७ या पर्यटन हंगामासाठी आंतरराष्ट्रीय ब्ल्यू फ्लॅग ज्युरीने या तिन्ही किनाऱ्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे जागतिक दर्जाच्या स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक समुद्रकिनाऱ्यांच्या यादीत महाराष्ट्राचं नाव पहिल्यांदाच झळकणार आहे..ब्ल्यू फ्लॅग हा समुद्रकिनाऱ्यांच्या पर्यावरणीय गुणवत्ता आणि व्यवस्थापनासाठी दिला जाणारा आंतरराष्ट्रीय सन्मान आहे. हा पुरस्कार मिळवण्यासाठी समुद्रकिनाऱ्यांची स्वच्छता, समुद्राच्या पाण्याची गुणवत्ता आणि परिसरातील जैवविविधतेचं संरक्षण यांसारख्या निकषांची पूर्तता करावी लागते. याशिवाय पर्यटकांची सुरक्षितता, आवश्यक सुविधा आणि पर्यटनाचं योग्य व्यवस्थापन यालाही महत्त्व दिलं जातं. या सर्व बाबींमध्ये आवश्यक निकष पूर्ण केल्यामुळे लाडघर, गुहागर आणि श्रीवर्धन किनाऱ्यांना हा बहुमान मिळाला आहे..Maharashtra Temple Trust : मंदिरांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय महापरिषद; ५ डिसेंबरला अमरावतीत विश्वस्तांचा मेळावा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही निमंत्रण.या यशामागे राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागासह पर्यटन विभाग, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामपंचायतींचे प्रयत्न आहेत. बीच मॅनेजमेंट कमिटी आणि स्थानिक नागरिकांनीही या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावली. या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्राला हे आंतरराष्ट्रीय यश मिळालं आहे..पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने या कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. राज्यातील इतर पात्र समुद्रकिनाऱ्यांचाही अशाच प्रकारे विकास करण्यासाठी ब्ल्यू फ्लॅग कार्यक्रमाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे पर्यटन वाढण्यासोबत स्थानिकांना रोजगाराच्या नव्या संधी मिळतील आणि किनारपट्टीच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल..या तिन्ही समुद्रकिनाऱ्यांचा ब्ल्यू फ्लॅग हंगाम १५ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणार आहे. पुरस्काराचं प्रतीक असलेले प्रत्यक्ष ब्ल्यू फ्लॅग नेदरलँड्समधून येणार असून, ते राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे सुपूर्द केले जातील. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने संबंधित किनाऱ्यांवर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे..Maharashtra Government Jobs : तीन महिन्यांत नियमित करण्याचे आश्वासन, आठ महिने उलटूनही निर्णय नाही; त्यात १,६२९ पदांची भरती सुरू झाल्याने आयटीआय निदेशकांचा संताप वाढला.या यशाबद्दल पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी आनंद व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पर्यावरणाचं रक्षण आणि विकास यांचा समतोल साधण्याचं काम सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीला जागतिक पर्यटन क्षेत्रात नवी ओळख मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.