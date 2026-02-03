Maharashtra Board Counseling: परीक्षा जवळ, तरीही चिंता नको... दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत समुपदेशन; मानसिक आरोग्यासाठी महाराष्ट्र बोर्डाची मोठी घोषणा

Maharashtra Board Exam Counseling: परीक्षेच्या ताणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता, घाबरटपणा आणि मानसिक तणाव दिसून येतो. याचा विचार करून महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) एक मोठा उपक्रम जाहीर केला आहे. .यात महाराष्ट्र बोर्डाने सांगितले आहे की दहावी आणि बारावी परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत समुपदेशन (Counselling) सेवा उपलब्ध करून दिली जाईल. हायअर सेकेंडरी परीक्षा १० फेब्रुवारी ते १८ मार्च दरम्यान आणि सेकंडरी परीक्षा २० फेब्रुवारी ते १८ मार्च दरम्यान होणार आहे. ही परीक्षा पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर आणि कोकण या विभागीय मंडळांपर्यंत घेण्यात येईल..Government School Closures: गेल्या पाच वर्षांत किती सरकारी शाळा बंद झाल्या? शिक्षण मंत्र्यांकडून आले धक्कादायक आकडे समोर.मंडळाच्या सचिव दीपल माळी यांनी सांगितले, "प्रशिक्षित काउन्सलर्स परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी आणि परीक्षेच्या काळात सकाळी ८ ते संध्याकाळी ८ या वेळेत विद्यार्थ्यांना टेलिफोनवर मोफत मार्गदर्शन देतील. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी परीक्षा केंद्रांशी, बसण्याच्या व्यवस्थेशी किंवा प्रश्नपत्रकांशी संबंधित प्रश्नांसाठी काउन्सलर्सना संपर्क करणे टाळावे..ही सेवा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याला समर्थन देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. परीक्षेतील ताण, चिंता किंवा नकारात्मक विचार यांना तोंड देण्यासाठी हे समुपदेशन उपयुक्त ठरेल..Paragliding Destinations : तुम्हालाही आकाशातून जग पाहायचंय? भेट द्या या 5 अप्रतिम पॅराग्लायडिंग डेस्टिनेशन्सना.विद्यार्थी खालील क्रमांकांवर मोफत समुपदेशनसाठी संपर्क साधू शकतात९९६०६४४४११, ७९७२५७३७४२, ९८३४०८४५९३, ९३५९९७८३१५, ८१६९२०२२१४, ९३७१६६१२५५, ७२०८४२९३८१, ७७०९१५६०६८, ८४२११५०५२८, ९४०४७८३९९६..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.