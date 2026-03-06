Maharashtra Budget 2026: ''मध्ये-मध्ये बोलणाराचे पैसे कापणार'', भाषण सुरु असताना मुख्यमंत्र्यांचा इशारा कोणाला?

Aditya Thackeray: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राज्याचा अर्थसंकल्प सदर केला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लाडकी बहीण योजना सुरुच ठेवणार असल्याचं जाहीर करत शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली. मुख्यमंत्र्यांचं भाषण सुरु असतानाच आदित्य ठाकरे हे मध्येच काहीतरी बोलले, त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी थेट इशाराच दिला..अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सायबर सुरक्षेबाबत महत्त्वाची माहिती दिली. गुन्ह्यांची तपासणी आणि रस्ते सुरक्षा अत्याधुनिक करण्यासाठी पोलिस यंत्रणा सक्षम करत आहोत. सायबर केंद्र, सीसीटीव्ही यंत्रणा, आयटीएमएफसारख्या प्रगत यंत्रणांचा वापर होणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं..वाढवण बनेल ‘चौथी मुंबई’, १,२०० किमी मेट्रो, ६,००० किमीचा एक्सप्रेसवे अन्...; अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी मोठा मास्टरप्लॅन, तरतुदी काय?.मुख्यमंत्री फडणवीस हे बोलत असतानाच विरोधी पक्षाच्या बाजूने कुणीतरी मध्येच बोलत असतानाचा आवाज येत होता. तेवढ्यात फडणवीस म्हणाले, जे मध्ये बोलत असतील त्यांचे पैसे कट करेन.. त्यांचं बजेट कट केलं जाईल, असा इशाराच मुख्यमंत्र्यांनी दिला. ते आदित्य ठाकरेंना उद्देशून बोलत असल्याचं दिसून येत होतं..विकसित महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत स्मार्ट पोलिसिंग राबविण्यात येणार असून राज्यात २१ पथदर्शी फिरती न्यायवैधक वाहने लोकार्पित करण्यात आल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. नागरिकांच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी सायबर गुन्हे महामंडळ कार्यान्वित करण्यात आलेलं आहे..Maharashtra Budget 2026 : लाडक्या बहिणींचे २१०० रुपयांचे स्वप्न भंगले! वाढीव निधीच नाहीच, महायुती सरकारचा यू-टर्न; अर्थसंकल्पात मोठी निराशा.शेतकऱ्यांना कर्जमाफीशेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करण्यात आला असून २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय. अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस यांनी राज्याच्या कृषी क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. राज्याचा कृषी जीडीपी सध्या ५५ अब्ज डॉलर असून तो २०४७ पर्यंत ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.