Maharashtra Budget 2026 : शिक्षणात मोठी क्रांती! परदेशात न जाता मिळणार आंतरराष्ट्रीय शिक्षण; फडणवीसांनी अर्थसंकल्पातून विद्यार्थ्यांना दिलं मोठं 'गिफ्ट', पाहा कशी आहे नवी योजना?

Maharashtra Budget 2026 Education : महाराष्ट्र राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात (Maharashtra budget 2026 education announcement) शेतकरी, महिला, क्रीडा आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या. शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या..विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि महाराष्ट्राला जागतिक शैक्षणिक केंद्र (Global Education Hub) बनवण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने शिक्षण क्षेत्रात मोठे पाऊल उचलले आहे. त्याअंतर्गत नवी मुंबईत देशातील पहिली इंटरनॅशनल एज्युसिटी उभारण्याची घोषणा करण्यात आलीये..नवी मुंबईत उभारली जाणार देशातील पहिली एज्युसिटीराज्यातील तसेच देशातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी नवी मुंबई विमानतळ परिसरात भारतातील पहिली इंटरनॅशनल एज्युसिटी उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी अमेरिका (USA), युनायटेड किंगडम (UK), इटली आणि ऑस्ट्रेलिया येथील सहा नामांकित आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांशी सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आल्याची माहिती सरकारने दिली..'मुख्यमंत्री विज्ञान वारी' उपक्रमाची घोषणाविद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानाविषयी आवड निर्माण करण्यासाठी सरकारने 'मुख्यमंत्री विज्ञान वारी' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जाहीर केला आहे. राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष बक्षिसांसह जगातील अग्रगण्य अंतराळ संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे..या अंतर्गत निवडक विद्यार्थ्यांना भारताची अंतराळ संस्था इस्रो (ISRO) तसेच अमेरिकेची नासा (NASA) येथे अभ्यासभेटीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. यासाठी देण्यात येणाऱ्या बक्षीस रक्कमेतही वाढ करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले..रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भरसरकारने केवळ पदवी देण्यावर भर न देता विद्यार्थ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पदवी पूर्ण करणाऱ्या किमान ८० टक्के विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळवून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. यासाठी राज्यात विशेष टॅलेंट हब्स (Talent Hubs) उभारले जाणार आहेत..अमरावतीत उभारणार 'डॉ. पंजाबराव देशमुख' शैक्षणिक संकुलअमरावती विभागातील सर्व शैक्षणिक कार्यालये एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुल उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या संकुलामुळे शैक्षणिक प्रशासन अधिक सुसूत्र आणि कार्यक्षम होणार आहे..राज्यात ८ ते १० विशेष शैक्षणिक केंद्रेराष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्रात ८ ते १० विशेष शैक्षणिक केंद्रे उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. या केंद्रांमुळे राज्यातील उच्च शिक्षणाला जागतिक दर्जा मिळण्याची अपेक्षा आहे..१०० टक्के मूलभूत साक्षरतेचे लक्ष्यराज्यात १०० टक्के मूलभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान साध्य करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची शाळा सोडण्याची (गळती) संख्या कमी करण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. एकूणच, २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातून शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणण्याचा आणि विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसून येत आहे..