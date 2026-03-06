महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Budget 2026 : शिक्षणात मोठी क्रांती! परदेशात न जाता मिळणार आंतरराष्ट्रीय शिक्षण; फडणवीसांनी अर्थसंकल्पातून विद्यार्थ्यांना दिलं मोठं 'गिफ्ट', पाहा कशी आहे नवी योजना?

Maharashtra Budget 2026 Announces Major Education Reforms : महाराष्ट्र बजेट 2026 मध्ये विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा करण्यात आली. नवी मुंबईत इंटरनॅशनल एज्युसिटी, विज्ञान वारी उपक्रम, तसेच निवडक विद्यार्थ्यांना ISRO आणि NASA भेटीची संधी मिळणार आहे.
Maharashtra Budget 2026 Education : महाराष्ट्र राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प आज विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात (Maharashtra budget 2026 education announcement) शेतकरी, महिला, क्रीडा आणि शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या. शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांसाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या.

