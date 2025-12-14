महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Housing Law : सोसायटी स्थापन न केल्यास थेट गुन्हे; विकसकांविरोधात राज्य सरकारचा कडक कायदा!

Society Formation : लहान इमारती बांधल्यानंतर विकसकांनी सोसायटी स्थापन न केल्यामुळे फ्लॅटधारक आणि गाळेधारकांना वर्षानुवर्षे त्रास सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत ‘महाराष्ट्र मालकी हक्काच्या फ्लॅट्स सुधारणा व विधिग्राह्यीकरण विधेयक-२०२५’ विधान परिषदेत मंजूर केले आहे.
Maharashtra Govt Takes Tough Stand Against Builders

Maharashtra Govt Takes Tough Stand Against Builders

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : लहान इमारतींची उभारणी केल्यानंतर अनेक विकसक (बिल्डर) रहिवासी सदस्यांची सोसायटी स्थापन करून देत नाहीत. यामुळे लहानसहान गोष्टींवरून मोठे वाद निर्माण होतात. भविष्यात विकसकाने लहान गाळेधारकांची सोसायटी स्थापन न केल्यास त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद असलेले विधेयक आज विधान परिषदेमध्ये मंजूर करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nagpur
maharashtra
society
winter session
Lokmanya Nagar housing issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com