ना काँग्रेस, ना भाजप! 2 अपवाद सोडले तर महाराष्ट्रात पोटनिवडणूक बिनविरोधची परंपराच नाही!

राज्यात बारामती आणि पोटनिवडणुकीमुळे वातावरण तापलं आहे. बारामतीत अजित पवार यांच्या निधनानंतर तर राहुरीत शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक लागली आहे. महायुतीने बारामतीत सुनेत्रा पवार तर राहुरीत अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी दिलीय. महाविकास आघाडीत या दोन्ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडे आहेत. पण दोन्ही मतदारसंघात शरद पवार गटाने वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. Maharashtra politics sees rare unopposed trend absent in by elections.बारामतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने उमेदवार देणार नसल्याचं म्हटलंय. तर राहुरीत मात्र शरद पवार गटाने ठाकरे गटाच्या गोविंद मोकाटेंना एबी फॉर्म दिला आहे. या दोन्ही मतदारसंघात महाविकास आघाडीत या जागा शरद पवार गटाकडे आहेत..SIR इफेक्ट! पश्चिम बंगालमध्ये ९० लाख मतदार वगळले, निवडणूक आयोगाने यादी केली प्रसिद्ध.बारामतीत महाविकास आघाडीचीही भूमिकाही बिनविरोध निवडणूक व्हावी अशी आहे.प ण काँग्रेसनं बारामतीत उमेदवार मैदानात उतरवलाय. तर राहुरीत महाविकास आघाडी पोटनिवडणूक लढणारच या भूमिकेवर ठाम आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनं या ठिकाणी ठाकरेंच्या उमेदवाराला एबी फॉर्म दिलाय. तर काँग्रेसच्या दोन पदाधिकाऱ्यांनी अर्ज भरलाय. सुरेश लांबे आणि अथर्व म्हसे यांनी अर्ज दाखल केला असला तरी त्यांना पक्षाचे एबी फॉर्म मात्र दिलेले नाहीत..एखाद्या नेत्याच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याची परंपरा असल्याची विधानेही काही नेत्यांकडून होताना दिसतात. पण राज्यात २०१४ पासूनचा इतिहास पाहिला तर गेल्या १० ते १२ वर्षात राज्यात १३ पोटनिवडणुका झाल्या. मात्र यात २ अपवाद वगळता एकही पोटनिवडणूक बिनविरोध झाली नाही. त्यामुळे बिनविरोधची परंपरा नसल्याचंच दिसून येतंय. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, ते शिवसेना, भाजप या सगळ्यांनीच पोटनिवडणुकीत बिनविरोध ऐवजी लढण्याचा निर्णय़ गेल्या १० ते १२ वर्षात घेतल्याचं दिसून येतंय..लढलेल्या पोटनिवडणुका2014 -बीड लोकसभा (गोपीनाथ मुंडे निधन)2017 - पंढरपूर (भारत भालके निधन)2018 - पालघर लोकसभा (चिंतामण वनगा निधन)भंडारा-गोंदिया लोकसभा (नाना पटोले राजीनामा)2019 - सातारा लोकसभा (छत्रपती उदयनराजे भोसले राजीनामा)कोल्हापूर उत्तर (चंद्रकांत जाधव निधन)2021 - देगलूर-बिलोली (रावसाहेब अंतापूरकर निधन)2022 - कसबा पेठ (मुक्ता टिळक निधन)चिंचवड (लक्ष्मण जगताप निधन)अंधेरी पूर्व (रमेश लटके निधन)2024 - नांदेड लोकसभा (वसंत चव्हाण निधन)बिनविरोध पोटनिवडणुका2017 - तासगाव (आर.आर. पाटील निधन)2018 - पलूस-कडेगाव (पतंगराव कदम निधन).