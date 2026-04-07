ना काँग्रेस, ना भाजप! 2 अपवाद सोडले तर महाराष्ट्रात पोटनिवडणूक बिनविरोधची परंपराच नाही!

Baramati Rahuri By Election महायुतीने बारामतीत सुनेत्रा पवार तर राहुरीत अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी दिलीय. काँग्रेसने दोन्ही ठिकाणी उमेदवार जाहीर केलाय. तर शरद पवार गटाने वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे.
No Unopposed Trend in Maharashtra By Polls

No Unopposed Trend in Maharashtra By Polls

सूरज यादव
राज्यात बारामती आणि पोटनिवडणुकीमुळे वातावरण तापलं आहे. बारामतीत अजित पवार यांच्या निधनानंतर तर राहुरीत शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनानंतर पोटनिवडणूक लागली आहे. महायुतीने बारामतीत सुनेत्रा पवार तर राहुरीत अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी दिलीय. महाविकास आघाडीत या दोन्ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडे आहेत. पण दोन्ही मतदारसंघात शरद पवार गटाने वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. Maharashtra politics sees rare unopposed trend absent in by elections

Related Stories

No stories found.