State Government : मंत्रिमंडळाचा निर्णयांचा धडाका; निवडणूक आचारसंहितेपूर्वी घेतले २१ निर्णय

मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधीची वेळ साधत राज्य सरकारने निवडणुकीमध्ये फायदा होईल, असे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले. या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने आज दुपारी चार वाजता पत्रकार परिषद आयोजित केली होती..निवडणुकीची घोषणा होऊन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २१ निर्णय घेण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनाच्या कर्जास शासन हमी देण्याबरोबरच नागपूरच्या लक्ष्मी नारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठास सात कोटी रुपयांचा निधी देण्याच्या निर्णयाचाही यात समावेश आहे..बहुतांश निर्णय हे नगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतील नागरिकांना आकृष्ट करतील असेच आहेत. त्यामुळे अर्धनागरी भागातील विविध निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याबरोबरच मच्छीमारांना कर्जावर चार टक्के व्याज सवलत तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.विरार ते अलिबाग बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला 'हुडको'कडून घ्याव्या लागणाऱ्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यामुळे विरार ते अलिबाग मार्गाच्या भूसंपादनाचा प्रश्न सुटून, या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. ही बहुउद्देशीय मार्गिका १२६. ०६ किलोमीटरची आहे..असंघटित कामगारांच्या ३० हजार घरांचा मार्ग मोकळासोलापूर येथील असंघटित कामगारांसाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी अनर्जित, नजराणा रक्कमेसह अकृषिक वापर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला..मच्छीमारांना कर्जावर चार टक्के व्याज सवलतराज्यातील मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादकांसह किसान क्रेडिट कार्डधारक मत्स्य व्यावसायिकांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर चार टक्के व्याज परतावा सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला..इतर प्रमुख निर्णयश्री गुरू तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहीदी शताब्दी समागम कार्यक्रमासाठी ९५.३५ कोटींची तरतूदवर्धा शहरातील रामनगर येथील भूखंड मालकी हक्काने देण्यास मंजुरीवाशीममधील वाईगौळ ग्रामपंचायतीला भक्त निवासासाठी जमीनपुणे जिल्ह्यातील घोडनदी (शिरुर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी वरिष्ठ स्तर न्यायालयपैठण येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयराज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी महाआर्क बंद करण्याचा निर्णयतिरुमला तिरुपती देवस्थानास वांद्रे येथे ३९५ चौ.मी जमीनशहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करणारचंद्रपूर जिल्ह्यातील मूल येथे नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन .कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी करवसुलीची अट शिथिलराज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना कर वसुलीच्या प्रमाणात वेतन अदा करण्यासंदर्भात कर वसुलीची अट शिथिल करण्यात आली आहे. आता ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर वसुली असलेल्या ग्रामपंचायतीना शंभर टक्के वेतन हिस्सा मिळणार आहे. या करवसुलीची अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला..ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनासाठी ग्रामपंचायत करवसुलीची अट १७ सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयानुसार घेतली होती. मात्र या निर्णयानुसार शासनाच्या १०० टक्के वेतन हिश्शासाठी किमान ९० टक्के कर वसुलीची अट होती. ही अट शिथिल करण्यात आली असून ६० टक्क्यांवर करवसुलीसाठी १०० टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. तर ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वसुलीसाठी ९० टक्के आणि ५० पेक्षा कमी कर वसुली असेल तेथील ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा ८० टक्के हिस्सा शासन देणार आहे..