Cabinet Decision: पुणे मेट्रोच्या दोन मार्गिकांचा मार्ग मोकळा; मंत्रिमंडळ बैठकीतील सर्व निर्णय वाचा एका क्लिकवर

Sanjay Gandhi Yojana: संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांगांच्या अर्थसहाय्यात १ हजार रुपयांची वाढ. लाभार्थ्यांना दरमहा दीड हजार ऐवजी आता अडीच हजार रुपये मिळणार
Updated on

Pune Metro: पुण्यातील मेट्रो मार्गिका – २, मार्गिका – ४ तसेच नागपूर मेट्रो टप्पा दोन आणि ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्पाच्या कर्जांस मान्यता देण्यात आलेली आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच इतरही महत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले आहेत.

