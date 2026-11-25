राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत येणाऱ्या आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनेत समाविष्ट नसलेल्या ३३ जिल्ह्यांतील ४२ लाख ३० हजार ७८३ शेतकरी कुटुंबांना पुढील तीन महिने मोफत धान्य मिळणार आहे. प्रत्येक व्यक्तीला महिन्याला पाच किलो धान्य दिले जाणार असून, त्यात तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गव्हाचा समावेश असेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे..शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासोबतच राज्याच्या विकासाशी संबंधित अनेक निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत. नंदुरबार जिल्ह्यातील नर्मदा-तापी वळण योजनेसाठी ५ हजार ५४८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेत सहा वळण बंधारे उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे परिसरातील २६ हजार ५२६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा मिळणार असून, ११.५० मेगावॅट वीज निर्मितीही होणार आहे..Cabinet Reshuffle : कोणत्या मंत्र्यांचे पद जाणार, कोणाला मिळणार संधी? मोदींनी अचानक बोलावली बैठक! मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होणार?.आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या संस्थांविरोधातील कारवाईला वेग देण्यासाठी स्वतंत्र एमपीआयडी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ठेवीदारांची फसवणूक झालेल्या प्रकरणांचा ९० दिवसांत निपटारा करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जाणार आहे. महसूल विभागातील प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी महसूल न्यायालय दावा व्यवस्थापन प्रणाली लागू होणार आहे. यासोबतच 'एक जिल्हा, एक अपील' ही तरतूदही लागू केली जाणार आहे..आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल प्रवर्गातील आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेतून सुधारित दराने भत्ता मिळणार आहे. भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्त्यात वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शालार्थ प्रणालीतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आरबीआयकडे नोंदणीकृत बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत..याशिवाय खासगी अनुदानित शाळांच्या नियमनासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याच्या विधेयकाला मंजुरी मिळाली आहे. माथाडी, हमाल आणि खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या कल्याणाशी संबंधित कायद्यांमध्येही सुधारणा होणार आहे. तसेच खासगी अनुदानित आयुर्वेद आणि युनानी महाविद्यालयांतील ग्रंथपालांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..Cabinet Decision: शिक्षण क्षेत्रापासून न्यायालयापर्यंत, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४ धडाकेबाज निर्णय.याशिवाय मुद्रांक शुल्क, विद्यापीठांचे प्रशासन, लोकसेवा हक्क कायदा आणि अॅक्युपंक्चर चिकित्सा पद्धतीशी संबंधित सुधारणांनाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. नागपूर जिल्ह्यातील मौदा नगर पंचायतीला शासकीय जमीन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नगर पंचायतीच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.