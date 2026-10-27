Cabinet Meeting: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत ते पुण्यात राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र... मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासह राज्यातील विविध विकासकामांना गती देणारे महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे अग्रीम देण्यात येणार आहे. याशिवाय दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी निधीची तरतूद, जलसंपदा विभागातील पदरचना, पुण्यात राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्राची उभारणी, इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती आणि विमानसेवेला चालना देण्यासह विविध प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे..दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदतराज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे अग्रीम मिळणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले आहे, त्यांना सरसकट या मदतीचा लाभ दिला जाणार आहे. मदतीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा केली जाईल. या निर्णयाला मदत व पुनर्वसन विभागाशी संबंधित प्रस्तावांतर्गत मान्यता देण्यात आली..शेतरस्ते योजना आणि दिव्यांगांसाठी निधीमातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विकसित भारत – जी राम जी योजनेसह विविध योजनांच्या समन्वयातून ही योजना राबविली जाणार आहे. यापूर्वी राज्यस्तरीय असलेल्या या योजनेला जिल्हास्तरीय योजनेचीही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून या योजनेअंतर्गत कामे करता येतील. अंमलबजावणीदरम्यान क्षेत्रीय स्तरावर निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यासही मंजुरी मिळाली आहे.दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्का निधी वापरण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे..जलसंपदा विभागातील ३९ हजार ७२२ पदांना मंजुरीजलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. पाच महामंडळांसह क्षेत्रीय कार्यालयांची पदरचना निश्चित करून नवीन यंत्रणा उभारणे आणि कार्यालयांची पुनर्रचना करणे याला मान्यता देण्यात आली.२०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रात १३ लाख हेक्टरची वाढ होऊन २०२५ अखेरपर्यंत एकूण ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. या वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी १,३४० सिंचन शाखा आणि अतिरिक्त ११० शाखा, अशा एकूण १,४५० सिंचन शाखा कार्यालयांसाठी पदनिर्मिती करण्यात येणार आहे.पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषीविषयक तज्ज्ञ आणि सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग निर्माण केले जाणार आहेत. तसेच कार्यकारी अभियंता दर्जाची एकूण १५ पदे निर्माण करण्यास आणि काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक हा नवीन संवर्ग तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे..Turmeric Crop Crisis: हळद पीक जगविण्यासाठी विकतचे पाणी; एकरी खर्च १ लाख २० हजारांपार; हळदीसाठी टँकरने पाणी देण्याची वेळ.पुण्यात राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र; इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीलाही प्रोत्साहनपुण्यातील लोहगाव येथे नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यास मंजुरी मिळाली आहे.चिपी विमानसेवेला नवसंजीवनीसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावरील विमानसेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवी मुंबई–चिपी (सिंधुदुर्ग) आणि चिपी–नवी मुंबई या हवाई मार्गांवर सेवा देणाऱ्या विमान कंपन्यांना १०० टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग) देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे..सूतगिरणी, एमआयडीसी आणि प्रशासकीय बदललातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर तालुक्यातील शिरूर ताजबंद येथील मल्हारराव होळकर भटक्या-विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासनाकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे.धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९ आर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या धुळे येथील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.महाराष्ट्र सार्वजनिक-खासगी भागीदारी धोरणात सुधारणा करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यामुळे प्रकल्पांची छाननी, तत्त्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रिया आणि बोली या टप्प्यांचे नियोजन करण्यात येणार आहे.राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस-१३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे लिपिकवर्गीय गट-क संवर्ग एकत्रित करण्यात येणार आहेत. यापुढे सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हा एकच संवर्ग राहील.विद्यापीठ कायद्यात सुधारणाडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या बदलानुसार प्र-कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पदावरून हटविण्याचे अधिकार कुलपती यांना मिळणार आहेत..Gokul Chairman Election : गोकुळ अध्यक्षपदाच्या फोडाफोडीच्या चर्चांदरम्यान सतेज पाटलांची भूमिका स्पष्ट; मुश्रीफ, विनय कोरे, चंद्रकांतदादा आणि चंद्रदीप नरके यांच्याशी चर्चा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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