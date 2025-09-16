Cabinet Meeting Decision: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा भत्ता दुप्पट, 79 नवीन शेतकरी भवनांना मंजुरी

महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी, शेतकरी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुप्पट वाढ, 79 नवीन शेतकरी भवनांचे प्रस्ताव, आधुनिक संत्रा केंद्रांना मुदतवाढ आणि भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासह विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल..मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलासामागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्त्यात आणि स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुप्पट वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतलेल्या या पावलामुळे शिक्षण क्षेत्रात मागासवर्गीयांना अधिक सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही वाढ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्यास आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यास मदत करेल..शेतकऱ्यांसाठी नवीन भवनेसहकार व पणन विभागाने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेला पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. याअंतर्गत राज्यातील 116 बाजार समित्यांमध्ये 79 नवीन शेतकरी भवने उभारण्याचे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. याशिवाय, विद्यमान भवनांच्या दुरुस्तीसाठी एकूण 132 कोटी 48 लाख रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य बाजारपेठ आणि सुविधा उपलब्ध होणार आहेत..भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गसार्वजनिक बांधकाम विभागाने भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान 94 किलोमीटर लांबीच्या प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्गाला मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवला जाणार असून, भूसंपादनासह अनुषंगिक खर्चासाठी 931 कोटी 15 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पामुळे या भागातील दळणवळण सुधारेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल..Ambadas Danve: राज्याच्या डोक्यावर 9 लाख कोटींचं कर्ज, देवाभाऊंच्या 200 कोटींच्या जाहिराती, सगळं भगवान भरोसे....नवीन ऊर्जा प्रकल्प आणि धोरणेऊर्जा विभागाने नवीनकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी महानिर्मिती आणि सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड यांच्या संयुक्त उद्यम कंपनीला मंजुरी दिली आहे. या कंपनीमार्फत राज्यात 5 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित केले जाणार आहेत. यामुळे राज्याला स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जा उपलब्ध होईल. तसेच, उद्योग विभागाने महाराष्ट्र ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी धोरण 2025 जाहीर केले असून, 2050 पर्यंतच्या नियोजनासाठी 3,268 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे..अकोला सूतगिरणीला अर्थसहाय्यवस्त्रोद्योग विभागाने अकोला येथील निळकंठ सहकारी सूतगिरणीला “खास बाब” म्हणून अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5:45:50 या गुणोत्तरानुसार हे सहाय्य प्रदान केले जाईल. यामुळे स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.पायाभूत सुविधांना चालनानियोजन विभागाने राज्याच्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा दिला आहे. यामुळे पायाभूत प्रकल्पांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीत गती येईल. हे निर्णय राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पायाभूत विकासाला नवी दिशा देतील, अशी अपेक्षा आहे..CM Devendra Fadnavis : पाच लाखांवरील उपचारांसाठी निधी; उपचारांची संख्या दोन हजारांवर वाढणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.