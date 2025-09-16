महाराष्ट्र बातम्या

Cabinet Meeting Decision: मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा भत्ता दुप्पट, 79 नवीन शेतकरी भवनांना मंजुरी

Maharashtra Cabinet Decisions: Scholarship Hike, Farmer Bhavans, Highways & Energy Projects | मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा भत्ता दुप्पट, 79 शेतकरी भवन, संत्रा केंद्रांना मुदतवाढ, 931 कोटींचा द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पाला मंजुरी.
महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून, यामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थी, शेतकरी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुप्पट वाढ, 79 नवीन शेतकरी भवनांचे प्रस्ताव, आधुनिक संत्रा केंद्रांना मुदतवाढ आणि भंडारा-गडचिरोली द्रुतगती महामार्गासह विविध प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयांमुळे राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला गती मिळेल.

