Mumbai News : धर्मांतरबंदी कायद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

राज्यातील ‘लव्ह जिहाद’ला आळा बसावा, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने धर्मांतरबंदी कायद्याला मंजुरी दिली असल्याचे मंत्री नीतेश राणे यांनी सांगितले.
सकाळ न्यूज नेटवर्क / वृत्तसंस्था
मुंबई - राज्यातील ‘लव्ह जिहाद’ला आळा बसावा, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने धर्मांतरबंदी कायद्याला मंजुरी दिली असल्याचे मंत्री नीतेश राणे यांनी आज सांगितले. गेले अनेक वर्षे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते या कायद्यासाठी आग्रही होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने हा कायदा मंजूर केला.

