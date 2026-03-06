Mumbai News : धर्मांतरबंदी कायद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

मुंबई - राज्यातील ‘लव्ह जिहाद’ला आळा बसावा, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने धर्मांतरबंदी कायद्याला मंजुरी दिली असल्याचे मंत्री नीतेश राणे यांनी आज सांगितले. गेले अनेक वर्षे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते या कायद्यासाठी आग्रही होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने हा कायदा मंजूर केला. .गुजरात आणि अन्य राज्यांमध्ये असलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर धर्मांतरबंदी कायदा असावा, अशी मागणी केली जात होती. त्यानुसार या कायद्याला मंजुरी देण्यात अाली आहे. बळजबरीने धर्मांतर घडवून आणणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्था यांना सात वर्षे कारावास व पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद यात प्रस्तावित केली आहे. याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले..देवनार येथे पुनर्वसनधारावी येथे १९९९ मध्ये लागलेल्या भीषण आगीमध्ये बाधित झालेल्या ‘राजीव गांधी एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्थे’तील ४३६ पात्र झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांचे पुनर्वसन देवनार येथील सर्व्हे क्रमांक ९३ मधील सुमारे ११ हजार ६५९ चौरस मीटर शासकीय जमिनीवर करण्यात येणार आहे..त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे (एसआरए) ही जमीन हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याने धारावीतील आगग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे..कोल्हापूरमध्ये आयटी पार्ककोल्हापूर शहरातील शेंडापार्क परिसरात आयटी क्षेत्राचा विकास साधण्यासाठी ३४.३६ हेक्टर शासकीय जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली आहे. यामुळे कोल्हापूरमध्ये आयटी उद्योगांना चालना मिळून रोजगारनिर्मितीला मोठी गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार शेंडापार्क परिसरातील गट क्रमांक ५८३, ५८७ आणि ५८८ मधील एकूण ३४.३६ हेक्टर जागा आयटी पार्क विकसित करण्यासाठी एमआयडीसीकडे वर्ग करण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.