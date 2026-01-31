Sunetra Ajit Pawar: अर्थखातं मुख्यमंत्री फडणवीसांकडेच! सुनेत्रा पवारांकडे 'या' खात्यांची जबाबदारी

Ajit Pawar Death: सुनेत्रा अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तासाभरात खातेवाटप जाहीर करण्यात आलेलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखातं स्वतःकडे ठेवलं असून सुनेत्रा पवारांकडे इतर खात्यांची जबाबदारी देण्यात आलीय..सुनेत्रा पवार यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा आणि अल्पसंख्याक ही खाती देण्यात आलेली आहेत. मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेले माणिकराव कोकाटे यांच्याकडी दोन्ही खाती आता सुनेत्रा पवार बघतील..Thane: हाजीमलंग यात्रेसाठी पोलिसांचा अलर्ट! 'या' वेळेत मलंगगडावर जाण्यास बंदी, रोप-वेसह वाहतुकीची विशेष नियमावली जारी.सुनेत्रा पवार यांची पोस्ट"आदरणीय अजितदादांनी आयुष्यभर शेतकरी, कष्टकरी, महिला, युवक आणि वंचित घटकांसाठी जगण्याचा मंत्र दिला. आज त्यांच्या विचारांचा वारसा पुढे नेत ‘शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर’ यांच्या विचारांवर निष्ठा ठेवून कर्तव्य भावनेने उपमुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी स्वीकारताना मन अक्षरशः भरून येत आहे. दादांच्या अकाली जाण्याने मनावर दुःखाचा मोठा डोंगर कोसळला असला, तरी त्यांनी शिकवलेली कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षाची ताकद आणि जनतेप्रतीची बांधिलकी हाच माझा खरा आधार आहे. त्यांच्या स्वप्नातील न्यायप्रिय, समताधिष्ठित आणि विकसित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी अखंड प्रामाणिकपणे काम करत राहीन. या कठीण क्षणी महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेली प्रेमाची साथ हेच माझे बळ आहे. आपल्या विश्वासाच्या जोरावर, दादांच्या विचारांना उजाळा देत, नव्या आशेने पुढे चालत राहीन." .Wani News : कोशिंबे शिवारात गोवंश रक्षकांवर जीवघेणा हल्ला; तस्करांनी गाड्या फोडल्या, गावठी कट्टा दाखवून दिली धमकी.नरेंद्र मोदी यांची पोस्टमहाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यकाळ सुरू करणाऱ्या सुनेत्रा पवार जी यांना शुभेच्छा. मला विश्वास आहे की त्या राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी अथक परिश्रम करतील आणि दिवंगत अजितदादा पवार यांचे स्वप्न पुढे नेतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.