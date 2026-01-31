महाराष्ट्र बातम्या

Sunetra Ajit Pawar: अर्थखातं मुख्यमंत्री फडणवीसांकडेच! सुनेत्रा पवारांकडे 'या' खात्यांची जबाबदारी

Maharashtra Portfolio Allocation: माणिकराव कोकाटे यांच्याकडे असलेल्या दोन्ही खात्यांची जबाबदारी सुनेत्रा पवार यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. इतरही एक खातं त्या सांभाळतील.
Deputy CM Sunetra Pawar

संतोष कानडे
Ajit Pawar Death: सुनेत्रा अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या तासाभरात खातेवाटप जाहीर करण्यात आलेलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थखातं स्वतःकडे ठेवलं असून सुनेत्रा पवारांकडे इतर खात्यांची जबाबदारी देण्यात आलीय.

