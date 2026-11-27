राज्यातील विद्यार्थी आणि नागरिकांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि जलद होणार आहे. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणे, आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे, अर्जाची स्थिती तपासणे आणि सुनावणी या सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य सरकारने जात प्रमाणपत्र पडताळणी माहिती प्रणाली (CCVIS) विकसित केली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून जातवैधता प्रमाणपत्र थेट ईमेल आणि व्हॉट्सअॅपवर उपलब्ध करून देण्याची सुविधाही सुरू करण्याचे नियोजन आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस यांच्या सहकार्याने ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे..अर्जापासून प्रमाणपत्रापर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइननवीन प्रणालीमुळे अर्जदारांना जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक अर्ज आणि कागदपत्रे ऑनलाइन सादर करता येतील. तसेच अर्जाची सद्यस्थिती घरबसल्या तपासता येणार आहे. अर्जदारांच्या माहितीची पुनरावृत्ती टाळण्यासही मदत होईल. याशिवाय एआय चॅटबॉटच्या माध्यमातून अर्जदारांना अर्ज प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे..विशेष म्हणजे, आवश्यकतेनुसार सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात येईल. कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड केल्यानंतर त्यांची मुद्रित प्रत संबंधित कार्यालयात जमा करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. केवळ ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सादर केलेले अर्ज आणि कागदपत्रेच ग्राह्य धरले जाणार आहेत. अन्य मार्गाने केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत..Kunbi Caste Certificate Invalidity Case: कुणबीत जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांना आणखी एक धक्का! आता थेट हायकोर्टातच अंतिम सुनावणी होईल.पडताळणीसाठी ६० दिवसांत निर्णयाचा प्रयत्नअर्ज सादर झाल्यानंतर लिपिकाकडून प्राथमिक तांत्रिक तपासणी केली जाईल. त्यानंतर सदस्य सचिव, अध्यक्ष आणि समिती सदस्य पुराव्यांची गुणवत्ता तपासून निर्णय घेतील. आवश्यक असल्यास दक्षता पथक किंवा संबंधित आस्थापनेकडून चौकशी केली जाईल..अर्जामध्ये त्रुटी आढळल्यास कारणे दाखवा नोटीस, अतिरिक्त पुराव्यांची मागणी किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली जाईल. समिती शक्यतो ६० दिवसांच्या आत निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करेल..त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी पुढील दोन महिने ऑनलाइन सूचना दिल्या जातील. पाचव्या महिन्यात अंतिम ऑनलाइन सुनावणीची संधी देण्यात येईल. त्यानंतरही अर्जदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास प्रकरण निकाली काढले जाऊ शकते. मात्र, अर्जदाराला सुनावणीची वाजवी संधी दिल्याशिवाय जातवैधतेचा दावा अवैध ठरवता येणार नाही. या बदलामुळे जातवैधता प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील कार्यालयीन फेऱ्या आणि वेळखाऊ कामकाज कमी होण्याची अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.